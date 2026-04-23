Jubilación IESS 2026: cuánto recibes según tu sueldo y años de aportes en Ecuador

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La pensión del IESS se calcula con el promedio de los cinco mejores sueldos aportados durante la vida laboral del afiliado.



Para jubilarse se deben cumplir condiciones de edad y aportes, como 65 años con 180 aportaciones o 60 años con 360 aportes.



En 2026, la pensión mínima es de 241 dólares y el monto final varía según el salario y los años de aportación registrados.

La jubilación en Ecuador sigue siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores, especialmente por las dudas sobre cuánto dinero recibirán al retirarse. El cálculo de la pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no es automático ni uniforme: depende de variables como la edad, el número de aportaciones y, sobre todo, el nivel salarial a lo largo de la vida laboral.

Para entender cómo funciona este sistema en 2026, la experta en nómina y derecho laboral Claudia Garzón explica los elementos clave que determinan el monto final de la pensión y advierte sobre errores frecuentes que pueden afectar directamente el ingreso de los jubilados.

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Requisitos básicos para jubilarse en el IESS

El acceso a la jubilación en el IESS combina dos condiciones: edad y años de aportes. Según Garzón, “deben de aplicar dos cosas: el número de aportes […] y la edad”.

En Ecuador existen dos escenarios comunes:

Jubilación a los 60 años con 360 aportaciones (30 años).

Jubilación a los 65 años con 180 aportaciones (15 años).

Esta última es la modalidad más frecuente. “La más típica, la más conocida, es la de 65 años con 180 aportaciones”, señala la experta.

El monto mínimo que paga el IESS

Uno de los datos más relevantes para 2026 es la pensión mínima. Aunque muchos creen que equivale al salario básico, no es así.

Garzón aclara que “lo mínimo que se le puede pagar a un jubilado […] es la mitad de un sueldo básico”. Para este año, ese valor se ubica en 241 dólares, lo que marca el piso del sistema.

Cómo se calcula la pensión del IESS

El cálculo de la jubilación se basa en una fórmula técnica que toma en cuenta toda la historia laboral del afiliado, pero con un énfasis particular.

“La base de cálculo de la pensión será igual al promedio de cinco años de mejores sueldos o salarios sobre los cuales se aportó”, explica Garzón.

El proceso, resumido, incluye:

Revisar los sueldos de toda la vida laboral.

Seleccionar los cinco años con mejores ingresos.

con mejores ingresos. Calcular el promedio mensual de esos años.

Aplicar un coeficiente según los años de aportación.

Este coeficiente lo define el IESS y varía dependiendo del tiempo aportado. Por ejemplo, con 30 años de aportes el coeficiente puede ser de 0,75, lo que impacta directamente en el monto final.

El factor clave: el sueldo pesa más que los años

Aunque muchas personas creen que lo más importante es acumular años de aportes, la realidad es distinta.

“La variable que pesa más son los sueldos, promedio de sueldos”, afirma Garzón. Esto significa que una persona con mejores ingresos en sus últimos años laborales puede obtener una pensión más alta, incluso con menos tiempo de aportación.

En este contexto, la experta recomienda planificación: “hay que ser estratégico en los salarios que se aportan”, especialmente en los últimos años antes de jubilarse.

Un mayor ingreso en los últimos años laborales puede elevar la pensión, incluso con menos aportes.Gerardo Menoscal

Planificar la jubilación: la clave para mejorar tu pensión

Entender cómo se calcula la pensión no es solo un ejercicio técnico, sino una herramienta para tomar mejores decisiones a lo largo de la vida laboral.

En el contexto de la Jubilación IESS 2026: cuánto recibes según tu sueldo y años de aportes en Ecuador, queda claro que no basta con cumplir el tiempo mínimo, sino que influye directamente cómo y cuánto se aportó. La combinación entre edad, número de aportaciones y nivel salarial puede marcar diferencias significativas en el monto final.

Por eso, más que una etapa lejana, la jubilación debe pensarse con anticipación: conocer las reglas del sistema, evitar errores comunes y planificar los últimos años de aportación puede ser determinante para asegurar una pensión más estable y acorde a las necesidades futuras.