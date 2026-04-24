IESS 2026: el cálculo real de tu pensión según cuánto ganaste y cuánto aportaste

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Entender el futuro financiero al momento del retiro es una prioridad para miles de trabajadores en Ecuador. Sin embargo, el monto que entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no es una cifra al azar; se trata de un valor personalizado que se construye a partir de la trayectoria laboral de cada afiliado. Para este 2026, factores como el promedio salarial y la densidad de aportes son los pilares que definen si un jubilado recibirá un ingreso digno o el mínimo legal.

Requisitos fundamentales para el retiro

El acceso al sistema de jubilación no depende de un solo factor, sino de la combinación exacta entre la edad cronológica y el tiempo de servicio. Los especialistas en derecho laboral señalan que el sistema ecuatoriano opera principalmente bajo dos esquemas: el primero permite el retiro a los 60 años de edad siempre que se cuente con 30 años de aportes (360 imposiciones).

No obstante, el escenario más recurrente en el país es el de los 65 años de edad con 15 años de aportaciones (180 imposiciones). Esta flexibilidad permite que quienes ingresaron tarde al mercado laboral formal puedan acceder a una protección económica en su vejez.

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El piso financiero: ¿Cuál es la pensión mínima?

Existe una confusión común sobre el monto base que recibe un jubilado. Muchos trabajadores asumen que la pensión mínima es equivalente al Salario Básico Unificado (SBU), pero la realidad normativa es distinta. Los expertos advierten que el límite inferior de pago corresponde a la mitad de un salario básico. Bajo los parámetros vigentes para 2026, el piso de la pensión se sitúa en 241 dólares, monto que constituye la base mínima garantizada por el IESS.

El IESS garantiza $241 como monto mínimo para jubilados.Flor Layedra Torres

La fórmula detrás de tu dinero

El proceso para determinar la cuantía mensual no se basa en el último sueldo, sino en un análisis histórico de los ingresos. El cálculo se ejecuta bajo los siguientes pasos técnicos:

Selección de ingresos: Se identifican los cinco años con los mejores salarios de toda la vida laboral del afiliado.

Promedio mensual: Se obtiene la media aritmética de esos 60 meses de mejores ingresos.

Aplicación del coeficiente: Este promedio se multiplica por un coeficiente que varía según los años totales de aportación.

Por ejemplo, un trabajador con 30 años de aportes podría aplicar un coeficiente aproximado de 0,75. Es vital comprender que a mayor tiempo de aporte, mayor será el porcentaje del promedio que se recibirá como pensión final.

Estrategia salarial: por qué el sueldo define tu retiro

A pesar de la importancia de la constancia, los analistas recalcan que, en la fórmula del IESS, la variable que tiene mayor peso es el promedio de los sueldos. Esto significa que una persona con ingresos elevados en sus mejores años puede obtener una pensión más alta que alguien con más tiempo de servicio pero salarios menores.

Por ello, los expertos recomiendan una planificación estratégica: es vital prestar atención a los salarios sobre los que se aporta, especialmente en los años previos a la jubilación, ya que estos definirán directamente el techo de su ingreso futuro.

Recursos de revisión y apelación

Si al momento de recibir la resolución de jubilación el afiliado considera que el monto no corresponde a su historial, el sistema permite mecanismos de defensa. Los expertos sugieren que siempre es posible acudir al departamento de jubilaciones del IESS para solicitar una auditoría del cálculo. Antes de dar el paso definitivo, la recomendación es obtener una proyección financiera para evitar inconsistencias que puedan afectar el patrimonio familiar en el largo plazo.