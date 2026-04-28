Pasaje en Loja sube a $ 0,36: Cabildo aprueba alza y genera rechazo ciudadano

Publicado por Freddy Inga Creado: Actualizado:

Luego de varios años de pedidos y dos debates en el Concejo Cantonal, este lunes 27 de abril de 2026 se aprobó el incremento del pasaje urbano en Loja. La medida genera rechazo en la ciudadanía, que exige mejoras urgentes en el servicio.

Entre la necesidad del sistema y el reclamo ciudadano

Tras un prolongado proceso que se arrastraba desde 2021, el Concejo Cantonal de Loja aprobó este lunes 27 de abril de 2026 el incremento del pasaje del transporte urbano. Con esta decisión, la tarifa pasa de 30 a 36 centavos, mientras que adultos mayores, menores de edad y estudiantes pagarán 18 centavos.

La resolución se tomó luego de cumplir con los dos debates correspondientes sobre la reforma a la ordenanza N.º 055-2018, que regula la operación del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU). Días antes, el jueves 23 de abril, el tema fue incorporado como quinto punto del orden del día en sesión ordinaria del Cabildo, donde se analizó el informe técnico que sustentaba el alza.

Votación dividida en el Concejo

La votación volvió a evidenciar posiciones divididas. A favor del incremento estuvieron Iván Ludeña, Miguel Castillo, John Espinosa, Yuri Yaguana, Polibio Vélez, Marlene Abendaño —alterna de Adalber Gaona— y la alcaldesa Diana Guayanay.

En contra votaron Santiago Erráez, Lenin Cuenca, Pablo Quiñónez, Jorge Patiño y Karina Correa, alterna de Pablo Carrión.

Argumentos del sector del transporte

Desde el sector del transporte, el administrador del Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, Álvaro Lavanda, ya había advertido que la tarifa permanecía congelada desde hace más de una década, lo que ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Aunque destacó que la ciudad cuenta con una de las flotas más modernas del país, con unidades que no superan los 10 años de vida útil, insistió en que el incremento era necesario para garantizar la continuidad del servicio.

El estudio técnico elaborado por la Dirección de Movilidad del Municipio estableció un ajuste de seis centavos, propuesta que finalmente fue aprobada tras su presentación ante el Concejo.

Ciudadanía rechaza el alza del pasaje

Sin embargo, en los barrios la decisión no fue bien recibida. La ciudadanía expresó su desacuerdo y preocupación por el impacto económico.

Augusto Quishpe cuestionó que primero se debe mejorar el servicio y ampliar las rutas hacia sectores como Ciudad Alegría, Las Ramblas, Palmito y Punzara.

Alfredo Cabrera y Jane Quezada coincidieron en que hace falta capacitación a conductores en atención al cliente, mientras que Loly Sánchez pidió mayor control en el uso de tarjetas preferenciales.

El sentir general apunta a que el incremento llega en un momento complicado para las familias, en medio de una crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables.

El reto ahora: mejorar el servicio

La ciudadanía había pedido a los concejales analizar la realidad local antes de tomar una decisión, advirtiendo que un aumento afectaría directamente al bolsillo de quienes dependen del transporte público a diario.

Con la nueva tarifa ya aprobada, el desafío ahora será responder a las exigencias ciudadanas y mejorar la calidad del servicio, en una ciudad donde el transporte urbano es esencial para la movilidad diaria.