En cuatro meses, las lluvias dejaron 106.954 personas afectadas en Ecuador

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió su último informe sobre la afectación por las lluvias en el país. Según el organismo, en lo que va de 2026, un total de 106.954 personas resultaron afectadas entre el 1 de enero y el 26 de abril.

La entidad realizó su evaluación, en la que señala que en los primeros cuatro meses del año se registraron 2.622 eventos adversos en 24 provincias, que afectaron a 199 cantones y 734 parroquias del Ecuador.

Las cifras dan cuenta de que los eventos más frecuentes tienen que ver con:

Inundaciones: 37,57 %Deslizamientos: 34,44 %

Lluvias intensas: 10,3 %

Erosión hídrica: 5,38 %

Vendaval: 3,13 %

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Entre las provincias en las que se ha registrado el mayor número de este tipo de eventos están: Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Loja, Santa Elena y Pastaza. En este escenario, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también informó sobre 17 personas fallecidas por las emergencias relacionadas con las lluvias.

Las lluvias dejan damnificados

Pero el clima también ha dejado personas damnificadas. En la evaluación de Riesgos se registró la existencia de 18.906. Mientras que 31.852 viviendas resultaron afectadas. En lo que tiene que ver con las casas, 275 están destruidas.

Las lluvias han afectado zonas urbanas de varias ciudades del país, entre ellas Guayaquil.FREDDY RODRÍGUEZ

Otras emergencias en el país

La atención de la Secretaría de Riesgos incluye eventos más allá de los relacionados con las lluvias. El domingo 26 de abril de 2026 informó sobre acciones ante un incendio en Santa Elena.

El incendio registrado en el botadero municipal de Santa Elena se encuentra controlado, mientras continúan los trabajos para sofocar completamente las llamas y evitar que se reaviven. Maquinaria pesada y bomberos de varios cantones siguen en la zona, realizando tareas de enfriamiento y remoción de desechos, con el apoyo de distintas instituciones del Estado.

Durante una inspección, las autoridades detectaron irregularidades en el manejo de residuos, por lo que se iniciará un proceso administrativo. Además, se han activado medidas de prevención en salud para proteger a quienes trabajan en el sitio, ante posibles afectaciones por el humo y los gases.