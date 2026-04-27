Clima en Ecuador: Lluvias intensas y tormentas eléctricas se mantendrán hasta el 29 de abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene activa la advertencia meteorológica n.° 30, alertando sobre la continuidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Aunque la mañana de este lunes 27 de abril arrancará con cielos despejados en la mayoría de las zonas, la inestabilidad climática predominará conforme avance la jornada, una condición que se extenderá, al menos, hasta el próximo 29 de abril.

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Condiciones por regiones

Región Costa: La jornada iniciará con escasa nubosidad; no obstante, hacia la noche el panorama cambiará a cielos cubiertos con chubascos en localidades como Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil y Santa Rosa. El termómetro oscilará entre los 22 °C y 32 °C, bajo un índice de radiación UV calificado como "muy alto".

Región Sierra: Tras una mañana de sol parcial, la tarde y noche darán paso a cielos nublados y lluvias en Tulcán, Latacunga, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja. En Quito e Ibarra, el pronóstico advierte sobre posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas variarán entre los 7 °C y 23 °C, con niveles de radiación entre altos y muy altos.

Región Amazónica: A diferencia del resto del país, la Amazonía enfrentará cielos nublados y lloviznas persistentes durante todo el día en sectores como Nueva Loja, El Coca, Tena y Macas. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 °C y 30 °C, manteniendo un riesgo elevado por radiación ultravioleta.

Región Insular: En las Galápagos, se anticipa un cielo de parcial a muy nuboso, con presencia de lluvias en las islas Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 °C.

Recomendaciones de seguridad

Ante la vigencia de esta alerta climática, las autoridades recomiendan a la ciudadanía no bajar la guardia. La combinación de radiación extrema por la mañana y precipitaciones fuertes por la tarde exige el uso de protector solar, pero también el porte obligatorio de paraguas y chaquetas impermeables. Mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas pico será clave para afrontar este inicio de semana inestable.