Cáncer de piel y radiación UV en Quito: riesgo silencioso para quienes trabajan al aire libre

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Dermatólogos de la Universidad Central examinaron la piel e hicieron biopsias de 150 agentes civiles de tránsito de la capital.

Detectaron lesiones benignas, como melasma (conocido como paño), lunares, pero también carcinomas profundos.

Desde Solca Quito se indicó que hay unos 30 pacientes semanales, algunos con lesiones identificadas antes de la pandemia del 2020; algunas sangran.

Enrojecimiento del rostro, aparición de manchas y de nuevos lunares son efectos que Martha (nombre protegido), agente civil de tránsito desde hace 15 de sus 40 años, ha observado en sus compañeros de trabajo expuestos al sol en Quito.

La agente reconoce las dificultades para protegerse de forma adecuada. “Tengo la piel morena y trato de aplicarme bloqueador al menos una vez al día, pero no siempre lo logro. Cuando ocurre un siniestro, debemos movilizarnos de inmediato y no hay tiempo”, dice.

El testimonio de esta madre, que pidió no revelar su identidad, pone de relieve los riesgos de una exposición prolongada al sol, en una ciudad donde la radiación ultravioleta se mantiene alta durante todo el año por razones geográficas.

Las características de Quito y la radiación solar

A 2.850 metros de altitud, Quito cuenta con una menor capa atmosférica que filtre la radiación. Además, su ubicación ecuatorial hace que los rayos solares incidan casi de forma perpendicular durante todo el año. Los niveles, sin embargo, se intensifican en la temporada seca y en días despejados o con baja humedad.

Por ejemplo, durante esta semana que termina, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha emitido alertas de niveles de radiación ultravioleta altos, muy altos y extremadamente altos, pese a que en la tarde se presentan lluvias.

Esto detectó la Universidad Central en la piel de agentes

Tamara León, dermatóloga y subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, lideró una investigación sobre lesiones cutáneas asociadas a la exposición solar en Quito.

Para ello seleccionó a un grupo con alta exposición diaria (150 servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT) y coordinó evaluaciones clínicas en las que estudiantes y docentes examinaron su piel mediante dermatoscopía y también biopsias.

Identificaron principalmente lesiones benignas, como melasma (conocido como paño).

Lunares; también de los rojos o nevus rubí.

También carcinomas in situ (en una sola capa) y otros más profundos, localizados en rostro, orejas, cuello, brazos y manos.

Por esto se producen los problemas en la piel:

Los hallazgos evidenciaron el impacto de la radiación solar acumulada en quienes trabajan durante largas jornadas al aire libre en la urbe.

La dermatóloga León anota que les interesaba estudiar cómo afecta el sol a grupos más expuestos, como vendedores ambulantes o agentes.

Las lesiones se producen por la acumulación de radiación ultravioleta, que cada día una persona suma. Por ejemplo, quien no trabaja en la calle podría sumar 30 julios de radiación (medida de energía solar), pero si se expone todo el día unos 500 julios.

En la capital, algunos ciudadanos se protegen del intenso sol con sombrillas, también con gorras. Pero no son la mayoría.Gustavo Guamán/ EXPRESO

Así reaccionó la AMT

La AMT dijo a EXPRESO que desde septiembre de 2025, tras recibir recomendaciones de la Universidad Central ante ese riesgo, se tomó una medida: además de los uniformes y calzado se les entregó protector solar a los agentes.

“Nuestro director dice que los agentes enfrentan el humo de los vehículos, los escapes de motos que hacen ruido como si se fuera a acabar el mundo; además de problemas respiratorios y de piel”, indicaron desde el área de talento humano.

En una entrevista, Washington Martínez, director de la AMT, comentó que en ocasiones hay personas que se quejan porque los agentes se cubren el rostro con ‘buffs’. Al menos 17 registran más vulnerabilidad al cáncer de piel, según precisó.

Martha, la agente civil de tránsito, comenta que no se maquilla ni usa base, pues prefiere aplicarse bloqueador solar. “Soy morenita, pero cuando hace mucho sol, mi piel se oscurece más. Trato de cuidarme, pues en un mismo día llueve y sale el sol. Pero sé que algunos de mis compañeros no tienen dinero para comprar bloqueador”.

Lesiones que no paran de sangrar

Karen Mora, dermatóloga de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), apunta que las personas priorizan sin conocer la importancia del cuidado de la piel: se atienden primero problemas de corazón, pulmones o estómago.

Por eso, dejan en segundo plano lo que “consideran es algo solamente cosmético; los seguros no cubren medicina dermatológica ni protectores solares; tampoco en los hospitales públicos se les entrega un protector”, lamenta.

Eso le parece riesgoso porque “recibo unos 30 pacientes semanales que han identificado una lesión antes de la pandemia (2020) y lo han dejado pasar hasta que no para de sangrar”.

Se trata, dice, de falta de hábito de cuidado de la piel. “Ecuador es un país pequeño, de gran altura, la capa de ozono no es la misma. A las personas se les olvida ponerse el protector y hay de todo tipo: en barra, para pieles sensibles o grasas, en bruma seca, spray”.

El problema, coincide León, es que se cree que el cuidado de la piel es solo estético. Pero insiste en que el sol provoca manchas, arrugas y cáncer. Pide diferenciar el “sol bueno del malo, lo mejor sería evitar exponerse entre las 11:00 y 15:00”.

Indica que Quito, al ubicarse en la mitad del mundo, recibe los rayos solares de forma perpendicular. Y la zona montañosa está más cerca aún.

Es causante de los cánceres de piel, cataratas en ojos, peor en una persona en el sol de seis a ocho horas, por cinco años y más. Tamara León/ dermatóloga

La situación de vendedores informales y su exposición al sol

Carlos Castellanos, dirigente de los comerciantes minoristas, habla de su realidad:

"Si ganamos $3 o $4 diarios, no alcanza para una crema ni para un parasol", dice. Además que aguantan agua y soles.

"Nadie se ha interesado por hablarnos del cáncer a la piel, ni siquiera los políticos meteorólogos (ironiza por el cambio de fecha de las elecciones). Tenemos compañeros blanquitos que se ponen rojísimos o morados, vemos que les salen unas escamas. Usan remedios caseros, como sábila”.