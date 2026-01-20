Radiación extrema en Ecuador: ciudades con mayor riesgo este 20 de enero

El Inamhi alertó sobre niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos en varias ciudades de Ecuador

El Inamhi anunció la presencia de altos niveles de radiación en el país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia nacional por radiación ultravioleta (UV) extremadamente alta en Ecuador este martes 20 de enero de 2026. El pronóstico oficial señala que varias ciudades alcanzarán índices superiores a 11 puntos en la escala UV, lo que representa un nivel de riesgo elevado para la salud.

La institución recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00, horas en las que la radiación alcanza sus picos más peligrosos. Además, sugirió el uso de protección solar, ropa adecuada, sombreros y gafas oscuras, especialmente para niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

#PronósticoUVEc l Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) previsto para el martes 20 de enero.

🟠Mayor radiación #UV en el Callejón Interandino, con índices "Extremadamente Altos" 😎🥵 pic.twitter.com/XFHr2NRtZ2 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 19, 2026

Ciudades con mayor riesgo este 20 de enero

De acuerdo con el reporte del Inamhi, las ciudades con mayor riesgo de radiación extrema son:

Quito: índice UV de 11, considerado extremadamente alto.

Cuenca: niveles de 10 a 11, con riesgo extremo en horas centrales del día.

Loja: radiación de 11, una de las más críticas del país.

Ambato y Riobamba: índices de 10, clasificados como muy altos.

Ibarra y Tulcán: valores de 9 a 10, también en rangos de riesgo elevado.

Guayaquil y Manta: aunque con niveles menores (8 a 9), se mantienen en categoría muy alta.

La escala del Inamhi clasifica la radiación UV en cinco niveles:

Bajo (1-2)

Moderado (3-5)

Alto (6-7)

Muy alto (8-10)

Extremadamente alto (>11)

Riesgos para la salud y medidas de prevención

La exposición prolongada a radiación ultravioleta extrema puede provocar consecuencias graves para la salud. Entre los efectos más comunes se encuentran las quemaduras en la piel, el envejecimiento prematuro, daños oculares como la queratitis y el aumento del riesgo de desarrollar cáncer de piel. Estos impactos no solo afectan a quienes trabajan al aire libre, sino también a estudiantes y ciudadanos que realizan actividades cotidianas en espacios abiertos.

El Inamhi advirtió que los niveles de radiación previstos para este 20 de enero alcanzan valores extremos en varias ciudades del país, lo que exige adoptar medidas inmediatas de protección. Entre las recomendaciones más importantes se destacan evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación, especialmente entre las 10:00 y 15:00. Además, se aconseja el uso de bloqueador solar con factor de protección superior a 50, ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y gafas oscuras para reducir la exposición directa.

