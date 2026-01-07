Ola de calor en Guayaquil: consejos para protegerse de las altas temperaturas

Guayaquil enfrenta temperaturas de hasta 33 °C y radiación alta. Conoce medidas para reducir riesgos durante días calurosos

Ventiladores y cortinas ayudan a reducir el calor dentro de las casas en Guayaquil.

El sol brilla con fuerza sobre Guayaquil y parece que no dará tregua. Este miércoles 7 de enero, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) registró temperaturas máximas de 31 a 33 °C, acompañadas de una radiación solar muy intensa.

Lo que hace que el calor sea más difícil de soportar no es solo el mercurio en el termómetro, sino un fenómeno atmosférico: la escasez de nubes. Sin esa “barrera natural”, la radiación llega directa a la ciudad y eleva la sensación térmica, haciendo que la ola de calor se sienta aún más fuerte.

La situación no es exclusiva de Guayaquil; otras ciudades de la costa ecuatoriana también reportan temperaturas elevadas, un patrón que podría mantenerse mientras persista la ausencia de nubosidad.

Persona bebe agua en Guayaquil durante ola de calor para mantenerse hidratada. CANVA

Cómo protegerse del calor en la ciudad

Mantente hidratado todo el día: Durante esta ola de calor, beber suficiente líquido es esencial para evitar deshidratación. La recomendación es incrementar la ingesta si se hace actividad física o si se está expuesto al sol durante varias horas. Evitar bebidas alcohólicas o azucaradas ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio. Viste ropa ligera y protege tu piel: La ropa que elijas marca la diferencia. Prendas claras, frescas y transpirables ayudan a regular la temperatura corporal. Complementa con gorra, sombrero o gafas con protección UV para reducir la exposición directa al sol y evitar quemaduras. Evita las horas de mayor sol: Entre las 11:00 y las 16:00 horas, el sol alcanza su punto más fuerte. Permanecer en interiores o en zonas sombreadas durante este horario puede disminuir riesgos de golpes de calor. Si debes salir, aplica protector solar y lleva agua contigo. Cuida a los más vulnerables: Niños, adultos mayores y mascotas son los más expuestos a los efectos del calor. Mantenerlos hidratados, en lugares frescos y limitar su exposición al sol es clave para prevenir problemas de salud. Mantén fresco tu hogar: Cerrar cortinas, usar ventiladores o aire acondicionado y limitar la entrada de luz directa ayuda a reducir la temperatura dentro de casa. Pequeños cambios en la rutina pueden marcar la diferencia durante los días de calor intenso.

Señales de alerta por calor extremo

Mareos, sudoración excesiva, confusión o piel caliente pueden indicar un golpe de calor. Ante estas señales, traslada a la persona a un lugar fresco, ofrécele agua y aplica compresas frías. Si los síntomas persisten, acudir a un centro de salud es indispensable.

