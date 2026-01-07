Expreso
  Guayaquil

trabajos en avenida Isidro Ayora
En este punto han ocurrido siniestros viales de motociclistas, según denunciaron moradores. La obra se extiende por Samanes 1, en el norte de Guayaquil.CARLOS KLINGER

Obras en Samanes: Denuncian siniestros viales por trabajos en avenida Isidro Ayora

Corresponden a la instalación de un colector hidrosanitario en Samanes 1, norte de Guayaquil, que estaría listo en febrero

Los últimos cuatro meses han sido sinónimo de incomodidad para Chandry Mendoza, quien tiene un negocio en la avenida Isidro Ayora, a la altura de Samanes 4.

Las piedras regadas en la calzada saltan hacia su carro y hacia la fachada de su local con el paso de los vehículos a exceso de velocidad, porque en el lugar hay un tramo de tierra, en lugar de hormigón, debido a los trabajos que se realizan desde septiembre pasado.

Se trata de la instalación de un colector pluvial en Samanes 1, a cargo de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), anunciado como parte del Plan Choque III, para evitar inundaciones por las lluvias.

Mendoza denunció a EXPRESO que no se han realizado labores de limpieza del material ni se ha señalado correctamente la vía, lo que incluso habría provocado siniestros viales.

rejas en peatonal de Samanes 1
Moradores de Samanes 1 aseguraron que el paso de maquinaria provocó daños en esta reja que colocaron.CARLOS KLINGER
Obra estaría terminada en febrero

parque abandonado en La Saiba

Deterioro en parques de La Saiba y Los Almendros: esto se propone para recuperarlos

Leer más

Elena Meneses, quien reside en Samanes 1, comentó que la obra responde a los pedidos que durante años hicieron para que las inundaciones no se repitan. Sin embargo, lamenta que el polvo les haya provocado enfermedades respiratorias.

Además, hay material regado en los colectores de la zona, por lo que temen que las lluvias puedan taponarlos.

Por eso, ella y otros vecinos acudieron este miércoles 7 de enero a conversar con los encargados de la obra para conocer cuándo terminarán las labores en su sector.

El fiscalizador de los trabajos, Pedro Loor, dijo a EXPRESO que tienen un avance de 75 % y que se espera que culminen en febrero próximo.

