congestión en vía a la costa por feriado
Largas filas de vehículos se formaron este 2 de enero en vía a la costa, con los ciudadanos intentando viajar a las playas.CORTESÍA DE ATM

Tráfico en vía a la costa: ¿A qué se debió la prolongada congestión en este feriado?

Por más de dos horas hubo filas de vehículos, cuyos conductores intentaban viajar a la playa este 2 de enero

El intenso sol abonó al malestar de cientos de conductores que este viernes 2 de enero se quedaron estancados durante varios minutos por el tráfico en vía a la costa.

Aprovechando el feriado, intentaron viajar a los balnearios, pero la ciudad los despidió con la congestión vehicular, que llegó incluso hasta la avenida del Bombero, en Los Ceibos.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) intentó resolver la situación con sus uniformados, pero le resultó difícil.

Demanda sobrepasó la capacidad del peaje

En sus redes sociales, la ATM mostró imágenes de la "congestión vehicular considerable" que hubo hasta pasado el mediodía.

El cobro del peaje se vio saturado por la gran cantidad de vehículos, lo que derivó en la congestión, dijo la ATM.

"El tiempo requerido para cada transacción genera acumulación progresiva de vehículos y reduce la velocidad de avance en el sector", sostuvo la entidad.

En una foto aérea, publicada por la ATM, se observó que incluso carriles para el ingreso a la ciudad fueron habilitados para que los ciudadanos puedan salir en sus automóviles.

