Justicia frena elecciones en la FEF y enciende alerta por posible sanción FIFA

La justicia ordinaria volvió a intervenir en el fútbol ecuatoriano. Una jueza de la Unidad Judicial de Pichincha dictó una medida cautelar que suspende de forma inmediata las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), previstas para el 17 de marzo. La decisión responde a un recurso de Habeas Data interpuesto por Esteban Paz, líder de la lista opositora, quien denunció presuntas irregularidades en la descalificación de su candidatura.

El conflicto se centra en una supuesta vulneración de derechos constitucionales. Según la defensa de Paz, la Comisión Electoral de la FEF habría actuado de manera arbitraria al impedir la subsanación de observaciones en su lista, mientras que también se cuestiona la validez de los respaldos presentados por el oficialismo encabezado por Francisco Egas, actual presidente del organismo. Con la medida cautelar, la jueza busca garantizar que se revise la transparencia del proceso antes de permitir que se desarrollen las votaciones.

La suspensión del cronograma electoral deja a la FEF ante un escenario de prórroga de funciones del actual Directorio. Aunque no se ha declarado una acefalía formal, el organismo deberá continuar bajo la administración vigente mientras se convoca a una audiencia para resolver el fondo del recurso. El clima político interno es de alta tensión, en medio de una dirigencia dividida y con cuestionamientos cruzados sobre la legalidad del proceso.

FIFA podría sancionar a Ecuador por injerencia judicial en la FEF.

El mayor riesgo ahora está en la posible reacción de la FIFA. El ente rector del fútbol mundial mantiene una política estricta contra la injerencia de tribunales estatales en asuntos deportivos. Si interpreta la decisión judicial como una intromisión indebida, Ecuador podría enfrentar sanciones que incluyan la suspensión de sus selecciones y clubes en torneos internacionales, un escenario que impactaría directamente a la Selección y a las competiciones continentales.

Este nuevo episodio evidencia la profunda fractura en la dirigencia del fútbol nacional. La disputa entre los bloques liderados por Egas y Paz ya no solo se libra en el plano administrativo, sino también en el ámbito judicial. Mientras el país espera una resolución definitiva, la incertidumbre institucional amenaza con trasladarse al plano deportivo, en un momento clave para la planificación y los próximos compromisos oficiales del balompié ecuatoriano.

