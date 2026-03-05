Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Barcelona SC
Barcelona SC recibirá a Emelec en el estadio Monumental.ALEX LIMA

Clásico del Astillero 2026: dónde comprar las entradas para Barcelona SC vs Emelec

Todo lo que debes saber para asistir al Barcelona vs Emelec: precios de entradas y lugares de venta

Los aficionados del fútbol ecuatoriano ya pueden prepararse para uno de los partidos más esperados del año. El Clásico del Astillero 2026 entre Barcelona SC y Emelec ya tiene disponibles sus entradas para el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la LigaPro 2026.

(Te invito a leer: Esta sería la alineación de Barcelona SC ante Emelec | Clásico del Astillero)

El compromiso se disputará este sábado 7 de marzo de 2026, a las 16:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Monumental Banco Pichincha, la casa de los amarillos.

Barcelona SC, Héctor Villalba
Barcelona SC Cortesía

Precios de las entradas para el Clásico del Astillero 2026

La mañana del jueves 5 de marzo de 2026, el club torero informó oficialmente la apertura de la venta de boletos para este encuentro. Los precios definidos para los distintos sectores del estadio son los siguientes:

  • General: $10

  • Tribuna: $15

  • Palco: $20

  • Suite: $25
Macará

Orense vs Macará: hora, dónde ver, previa y alineaciones | Copa Sudamericana 2026

Leer más

Restricciones para el ingreso de hinchas al Clásico del Astillero

La directiva del conjunto amarillo también comunicó que no se venderán entradas para la hinchada visitante. Además, no se permitirá el ingreso de aficionados con indumentaria del equipo eléctrico al estadio.

Dónde comprar las entradas para Barcelona SC vs Emelec en el Clásico del Astillero 2026

Los boletos para el Clásico del Astillero 2026 estarán disponibles en diferentes puntos físicos autorizados en Guayaquil. Estos son los lugares donde los aficionados podrán adquirir sus entradas:

Pharmacys

  • Mall del Sol

  • Plaza Orellana

  • Alborada

  • Entre Ríos

  • Garzota 2

  • Urdesa

  • 9 de Octubre

  • Centenario

  • Riocentro Sur

Cruz Azul

  • California

  • Garzocentro

  • Shopping Durán

  • 17 y Portete

  • 17 y M. Ángel Silva

  • Mini Guasmo

Comercial El Constructor

  • Girasoles

  • Durán

  • 25 de Julio

  • Portete

  • Guasmo Central

  • Alcedo

Pollos a la Brasa Barcelona

  • Sucre y Boyacá

  • 9 de Octubre y Chimborazo

Estadio Monumental Banco Pichincha

  • Boletería Este

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aumento de homicidios en Quito alerta a autoridades pese a caída del 30% en robos

  2. Clásico del Astillero 2026: dónde comprar las entradas para Barcelona SC vs Emelec

  3. Nueva fecha para concierto de Arcángel en Guayaquil: localidades y precios

  4. Miss Ecuador 2026 busca a la sucesora de Gisselle Rosales

  5. Lily Allen aparece en su tour con vestido hecho con pruebas de infidelidad

LO MÁS VISTO

  1. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo

  4. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  5. Así reaccionó Conny Garcés al atentado en su local en Urdesa

Te recomendamos