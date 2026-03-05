Clásico del Astillero 2026: dónde comprar las entradas para Barcelona SC vs Emelec

Todo lo que debes saber para asistir al Barcelona vs Emelec: precios de entradas y lugares de venta

Los aficionados del fútbol ecuatoriano ya pueden prepararse para uno de los partidos más esperados del año. El Clásico del Astillero 2026 entre Barcelona SC y Emelec ya tiene disponibles sus entradas para el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la LigaPro 2026.

El compromiso se disputará este sábado 7 de marzo de 2026, a las 16:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Monumental Banco Pichincha, la casa de los amarillos.

Precios de las entradas para el Clásico del Astillero 2026

La mañana del jueves 5 de marzo de 2026, el club torero informó oficialmente la apertura de la venta de boletos para este encuentro. Los precios definidos para los distintos sectores del estadio son los siguientes:

General: $10

Tribuna: $15

Palco: $20

Suite: $25

Restricciones para el ingreso de hinchas al Clásico del Astillero

La directiva del conjunto amarillo también comunicó que no se venderán entradas para la hinchada visitante. Además, no se permitirá el ingreso de aficionados con indumentaria del equipo eléctrico al estadio.

Dónde comprar las entradas para Barcelona SC vs Emelec en el Clásico del Astillero 2026

Los boletos para el Clásico del Astillero 2026 estarán disponibles en diferentes puntos físicos autorizados en Guayaquil. Estos son los lugares donde los aficionados podrán adquirir sus entradas:

Pharmacys

Mall del Sol

Plaza Orellana

Alborada

Entre Ríos

Garzota 2

Urdesa

9 de Octubre

Centenario

Riocentro Sur

Cruz Azul

California

Garzocentro

Shopping Durán

17 y Portete

17 y M. Ángel Silva

Mini Guasmo

Comercial El Constructor

Girasoles

Durán

25 de Julio

Portete

Guasmo Central

Alcedo

Pollos a la Brasa Barcelona

Sucre y Boyacá

9 de Octubre y Chimborazo

Estadio Monumental Banco Pichincha

Boletería Este

