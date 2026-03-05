Orense vs Macará: hora, dónde ver, previa y alineaciones | Copa Sudamericana 2026

Macará llega en mejor momento, pero Orense buscará hacerse fuerte en casa en el repechaje ecuatoriano de la Copa Sudamericana

El fútbol ecuatoriano tendrá un enfrentamiento clave este jueves 5 de marzo de 2026 cuando Orense reciba a Macará en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita avanzar a la fase de grupos del torneo continental.

El compromiso se disputará este jueves desde las 21:00 (hora de Ecuador) en el Estadio 9 de Mayo, escenario donde los machaleños harán de locales.

Así se define el repechaje de la Copa Sudamericana

El formato de esta fase establece que la serie se define a partido único, por lo que no habrá margen para errores: si el encuentro termina empatado en el tiempo reglamentario, el clasificado se decidirá directamente en la tanda de penales.

Orense jugará en condición de local en el estadio 9 de Mayo. Orense

Orense busca hacerse fuerte en casa

El conjunto dirigido por el técnico argentino Raúl Antuña llega a este compromiso con la necesidad de levantar su rendimiento tras un inicio irregular en la LigaPro 2026.

En sus dos primeras presentaciones suma apenas un punto, luego de caer 2-1 ante Liga de Quito y empatar 1-1 frente a Técnico Universitario.

Raúl Antuña apuesta por Charpentier en ataque

Sin embargo, los ‘bananeros’ contarán con plantel completo para este compromiso internacional.

La ofensiva estará encabezada por el delantero Paul Charpentier, acompañado por el trabajo en el mediocampo de Nixon Molina y Renny Jaramillo.

La alineación de Orense: Silva; Lorenzo, Mina, Quiñónez y Caicedo; Vásquez, Molina y Jaramillo; Viñán, Herrera y Charpentier.

Macará llega en mejor momento

Por su parte, Macará, dirigido por el entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti, afronta este duelo con mayor confianza tras un buen inicio de temporada.

El ‘Ídolo Ambateño’ ocupa actualmente la segunda posición en la tabla de la LigaPro con cuatro puntos. En su estreno empató 0-0 ante Leones FC y posteriormente consiguió una victoria destacada por 2-0 frente a Liga de Quito.

Guillermo Sanguinetti confía en su ofensiva

Para este choque copero, Macará también contará con todos sus jugadores disponibles. En ataque, las principales cartas serán los delanteros Federico Paz y Franco Posse, mientras que la generación de juego recaerá en el mediocampista Gastón Blanc.

La alineación de Macará: Rodríguez; Espinoza, Etchebarne, Marrufo y Ayala; Cazares, Tello y Blanc; Viera, Paz y Passe.

Dónde ver EN VIVO el Orense vs Macará

El encuentro entre Orense y Macará por el repechaje de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido EN VIVO en Ecuador por el canal de televisión ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

Estadísticas previas de Orense vs Macará

