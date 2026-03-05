Inflación en Ecuador sigue baja en febrero, pero suben precios en salud y vivienda

La inflación mensual en Ecuador fue de 0,21 % en febrero de 2026, mientras que la anual llegó a 2,56 %, según el INEC

La zona de distribuidoras de medicina en el centro de Guayaquil.

La inflación en Ecuador se mantiene en niveles moderados. En febrero de 2026 la inflación mensual fue de 0,21 %, mientras que la inflación anual llegó a 2,56 %, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

TE INVITAMOS A LEER: En la frontera, “nuestros negocios agonizan, pero el Gobierno no hace nada”

Aunque la cifra sigue siendo baja, muestra un incremento frente a febrero de 2025, cuando la inflación anual se ubicó en 0,25 %. En cuanto a la inflación acumulada, esta alcanzó 0,57 %, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de -0,06 %.

Uno de los rubros que más incidió en el aumento del índice de precios fue alojamiento. En esta división destacó el fuerte incremento en el suministro de agua, con una inflación mensual de 19,33 %. También registraron alzas el alquiler de casa (0,22 %), alquiler de pieza (0,17 %), alquiler de departamento (0,08 %) y el servicio de seguridad de la vivienda (0,20 %).

En salud también se observaron aumentos en varios productos y servicios. Los gastos en hospitalización registraron una inflación mensual de 1,59 %. A esto se sumaron alzas en suplementos minerales, vitaminas y preparados antianémicos (1,86 %), analgésicos y antipiréticos (1,19 %), medicamentos para el tracto alimentario y metabolismo (1,18 %), sistema cardiovascular (0,29 %), sistema nervioso (1,34 %), oftalmológicos (1,12 %), antiparasitarios (1,53 %) y anticonceptivos hormonales (1,63 %).

Canasta básica sube ligeramente

El informe del INEC también señala que la canasta básica familiar en febrero de 2026 se ubicó en 824,17 dólares, lo que implica un aumento de 0,29 % respecto al mes anterior.

Con ese valor, el ingreso familiar promedio cubre el 109,17 % del costo de la canasta, bajo el supuesto de que en un hogar dos personas trabajan y aportan al gasto familiar.

¿Por qué suben los precios en salud?

Para el analista económico Larry Yumibanda el incremento de precios en la división de salud responde principalmente a factores externos y ajustes anticipados en el sector, según dice a Diario EXPRESO.

Locales advierten pérdidas de hasta 60 % por toque de queda Ecuador Leer más

El experto explica que Ecuador importa medicamentos desde Colombia, por lo que las medidas arancelarias y tensiones comerciales entre ambos países podrían estar influyendo en el encarecimiento de ciertos productos.

Además, señala que empresas del sector salud podrían estar anticipando aumentos de costos asociados al encarecimiento del petróleo y a presiones inflacionarias globales, especialmente en logística y producción farmacéutica.

“Algunos prestadores de salud ya han informado incrementos en los planes de seguros por ajustes inflacionarios”, explica Yumibanda, quien considera que el sector está adelantando ajustes de precios ante un posible aumento de costos en los próximos meses.

Inflación baja, pero con señales de presión

Pese a estos incrementos en rubros específicos, Yumibanda sostiene que la inflación general sigue en niveles moderados, ya que se mantiene en un solo dígito.

El analista explica que el aumento de precios también responde a la normalización de la economía tras la recesión de 2024, cuando la caída de la actividad económica presionó a la baja los precios.

La inflación anual de febrero 2026 se incrementó debido al fin de la recesión y al aumento de la sobretasa arancelaria impuesta por Ecuador a Colombia. pic.twitter.com/LxFPHnr1c3 — Larry Yumibanda Montiel (@larryyumibandam) March 5, 2026

Sin embargo, advierte que factores como la guerra comercial con Colombia y las tensiones internacionales que podrían elevar el precio del petróleo podrían presionar la inflación en los próximos meses, especialmente a partir de marzo.

“La inflación de febrero de 2026 es normal para una economía que está saliendo de una recesión, pero la guerra comercial puede empujarla un poco más en los próximos meses”, concluye.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ