Locales advierten pérdidas de hasta 60 % por toque de queda Ecuador

Las serenatas por general se dan en la noche, por lo tanto los mariachis tendrán pérdida económica por el toque de queda.

Las luces de la ciudad volverán a apagarse antes de la medianoche. Del 15 al 31 de marzo, entre las 23:00 y las 05:00, regirá un nuevo toque de queda en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa, busca frenar la violencia ligada al crimen organizado. Pero mientras el Gobierno habla de control territorial, en las calles la conversación gira en torno a otra preocupación: cómo sostener el día a día cuando la noche, esa que daba trabajo a miles, vuelve a quedarse en silencio.

Para quienes viven de celebraciones y encuentros, la noticia cayó como un balde de agua fría. Margarita Rugel, gerente de Expoboda, explicó que ya hay matrimonios y fiestas que han cambiado de fecha por temor a que la restricción se extienda. Recordó que las pérdidas económicas de un mes en el país, la federación de turismo lo estimó en 300 millones de dólares, en un pasado toque de queda. Solo en Guayaquil, se calcula, que el impacto diario podría estar entre 5 y 10 millones. Pero más allá de las cifras, lo que percibe es incertidumbre: familias que dudan en confirmar reservas y proveedores que no saben si podrán cumplir contratos.

En un recorrido por el sur, centro y norte de la ciudad, administradores de restaurantes contaron que la inseguridad ya los obligaba a bajar las persianas más temprano. Ahora, el margen será aún menor. Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas, comentó que han sostenido reuniones con autoridades y gremios turísticos para entender el alcance del decreto, aunque todavía esperan el documento definitivo. Otros, como Marco Hernández, del restaurante Natsumi, admitió que desde hace meses cierran a las 22:00 por precaución. “Uno se adapta para sobrevivir”, dijo.

La veda de cangrejos recién terminó y para los cangrejales limitar la atención en la noche por el toque de queda les traerá pérdidas económicas. FRANCISCO FLORES

La noche, sin embargo, es el corazón de bares y discotecas. Stanley Cedeño, vicepresidente de la Asociación de Bares y Discotecas del Guayas, aseguró que la situación “está peor que la pandemia”. Enrique Barreiro, presidente de la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos, calculó que dos semanas de restricción podrían significar pérdidas cercanas al 60 %. Advirtió además que, cuando los locales formales cierran, la actividad se desplaza hacia la informalidad.

El golpe también alcanza a quienes trabajan con guitarras y trompetas al hombro. Pablo Ortiz, músico serenatero, contó que la mayoría de pedidos llegan después de las 23:00, justo cuando comenzará la restricción. Estimó que sus ingresos podrían reducirse a la mitad. Antonio Santos, director del Mariachi Antares, detalló que en una semana pueden realizar hasta 15 presentaciones, lo que representa unos 150 dólares para cada músico. En dos semanas, la pérdida rondaría los 300 dólares por integrante. “Nosotros solo ganamos cuando hay presentación”, recalcó. No hay sueldo fijo que amortigüe la espera.

¿Será sacrificio temporal?

Desde el sector turístico, Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo Provinciales, reconoció que toda limitación horaria genera pérdidas. Sin embargo, consideró que si existe una estrategia clara de seguridad podría tratarse de un sacrificio temporal necesario para recuperar confianza. El desafío, dijo, será devolverle a la ciudadanía la sensación de que puede salir sin miedo.

Mientras tanto, en los cangrejales que recién retomaban ventas tras la veda y en los locales de shawarma de Urdesa la preocupación es concreta. María Fernanda Loor, administradora del restaurante Malek, explicó que al pasar de operar hasta las 02:00 a cerrar a las 22:00 deberá prescindir de dos de sus seis trabajadores del turno nocturno. Son decisiones que no se toman con frialdad contable, sino con nombres y rostros conocidos.

Entre quienes apoyan la medida por seguridad y quienes temen no resistir otro golpe económico, la ciudad se prepara para noches más cortas. El debate sobre la efectividad del toque de queda continúa. Pero en las cocinas, escenarios y salones de fiesta, la pregunta es más simple y más urgente: ¿cómo sostener el sustento cuando el reloj marca las 23:00 y todo debe terminar?

