Fiscalía ejecuta allanamiento en Quito por presunta difusión de información

La Fiscalía realizó un allanamiento en Pomasqui, norte de Quito, como parte de la investigación por la presunta difusión del informe León de Troya.

La madrugada de este 4 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en el sector de Pomasqui, en el extremo norte de Quito, como parte de las investigaciones por la presunta difusión de información de circulación restringida relacionada con el denominado caso León de Troya.

Le invitamos a que lea: Caso GRANASA: esto dice el informe pericial a la revisión contable de la empresa

Incautación de dispositivos y documentos

Durante la intervención, las autoridades levantaron “una memoria externa y documentos que contendrían información relevante para esta causa”, según informó la entidad. El operativo forma parte del proceso que involucra a la excomandante general de la Policía, Tannya Varela; al coronel Luis Erazo; y al exteniente Rodney Rengel.

¿Quién es el general Francis Donovan y por qué se reunió con Daniel Noboa? Leer más

Los tres son investigados por la supuesta divulgación de datos contenidos en el informe León de Troya, un documento que revelaría asociaciones con la mafia albanesa en Ecuador.

Procesamiento judicial y medidas alternativas

En diciembre de 2025, Varela, Erazo y Rengel fueron formalmente procesados por la presunta difusión de información restringida. Un juez les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, que incluyen presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país.

Como indicios se levantaron una memoria externa y documentos que contendrían información relevante para esta causa, en la que #FiscalíaEc procesa a Tannya V. C., excomandante general de Policía, el coronel José Luis E. V. y el exteniente Rodney R. Q. pic.twitter.com/lqV5kF7NP4 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 4, 2026

Detención de Tannya Varela en 2025

El pasado 18 de diciembre de 2025, Tannya Gioconda Varela Coronel, general de la Policía Nacional en servicio pasivo, fue detenida en el norte de Quito. La Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta institucional en X que el procedimiento se ejecutó a las 12:47.

Durante la aprehensión, las autoridades incautaron su teléfono celular y su computadora personal. Según el comunicado oficial, la acción se realizó “en el marco de una investigación previa por el presunto delito de difusión de información #DeCirculaciónRestringida, relacionada con una filtración de información desde altos mandos policiales”.

Otros detenidos en el caso

AMT reanuda la revisión técnica vehicular tras suspensión de dos meses Leer más

José Luis Erazo también fue detenido José Luis Erazo, quien lideraba la investigación del caso León de Troya y ostentaba el rango de teniente coronel. Su captura se efectuó en su domicilio, donde se le incautó su teléfono celular y otros objetos considerados relevantes para la investigación.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc lideró un allanamiento en #Pomasqui, al norte de #Quito, dentro de la instrucción fiscal abierta por presunta difusión de información #DeCirculaciónRestringida, relacionado con la filtración de información desde altos mandos policiales. pic.twitter.com/FviaJKWKsp — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 4, 2026

Por su parte, Rodney Rengel, excapitán de la Policía Nacional, fue detenido en el aeropuerto de Quito. Las autoridades ejecutaron su aprehensión dentro del mismo proceso investigativo.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.