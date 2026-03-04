Nuevo fiscal Ecuador: los candidatos más conocidos que aspiran a ocupar el cargo

Jueces, exjueces, exministro y actores políticos son parte de la lista de aspirantes a dirigir la Fiscalía General

El CPCCS cerró las inscripciones para el concurso que definirá al nuevo fiscal general del Estado

A la medianoche del 3 de marzo de 2026 se cerraron las postulaciones para la Fiscalía General del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió un total de 74 inscripciones. En la lista constan nombres conocidos, no solo del ámbito jurídico, sino también del político.

“La Secretaría General del CPCCS remitirá los expedientes completos a la Comisión Ciudadana de Selección, que será la encargada de verificar, con el apoyo del equipo técnico, el cumplimiento de requisitos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades establecidas para el cargo”, señaló la entidad a cargo del proceso de designación de autoridades.

Entre los aspirantes figuran jueces, exjueces, profesionales del derecho, el actual fiscal encargado y también un exministro del Gobierno de Daniel Noboa. Estos son los perfiles más conocidos en la lista difundida por el CPCCS:

Carlos Leonardo Alarcón

Es el actual fiscal encargado. Su nombramiento estuvo rodeado de controversia. Asumió el cargo después de que el Consejo de la Judicatura, presidido entonces por Mario Godoy —hoy censurado y destituido—, lo designó. Esto ocurrió tras la renuncia de Wilson Toainga, quien ejercía como fiscal subrogante luego de la salida de Diana Salazar. Uno de los principales cuestionamientos apuntó a que el CPCCS era el órgano competente para designar al reemplazo.

José De La Gasca

La noche del 3 de marzo de 2026 se confirmó la postulación del exministro de Gobierno de Daniel Noboa. Formó parte del equipo gubernamental desde el inicio del mandato. Primero se desempeñó como representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y luego regresó al país para asumir el Ministerio de Gobierno.

Su gestión fue determinante en la consolidación de una mayoría en la Asamblea, al sumar los votos de exintegrantes de Pachakutik y de una exlegisladora correísta antes de la instalación del actual periodo legislativo.

Daniella Camacho

La actual jueza de la Corte Nacional de Justicia también consta entre las postulantes. Entre los casos más relevantes en los que ha participado está Sobornos. Fue la encargada de llamar a juicio a Rafael Correa, quien posteriormente fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho.

Daniella Camacho tiene 56 años, es abogada chileno-ecuatoriana y es jueza de la Corte Nacional de Justicia desde 2017. Cortesía: CNJ

Este año, tras la salida de José Suing de la presidencia de la Corte Nacional, aspiró a ese cargo y fue cuestionada por su actuación en la sesión en la que finalmente se eligió al actual presidente, Marco Rodríguez.

Walter Macías

Fue juez de la Corte Nacional de Justicia. En la etapa final de su gestión fue destituido por el Consejo de la Judicatura en el marco del caso “Las Torres”, que involucraba al excontralor Pablo Celi.

📣74 postulantes inscritos en el concurso de Fiscal General del Estado.



Al cierre del plazo reglamentario el sistema informático del CPCCS emitió el reporte con los datos consolidados a nivel nacional.



Revisa el listado ⬇️ pic.twitter.com/0PbyxFKXst — Participa Ecuador (@CpccsEc) March 4, 2026

Según la Judicatura, la sanción se debió a que convocó y reanudó una audiencia de juicio sin que la demanda de recusación contra un miembro del tribunal estuviera resuelta y ejecutoriada. Posteriormente, una acción de protección le permitió regresar al cargo.

Otros operadores de justicia en el concurso

La jueza Karol Zambrano ha sido clave en el caso denominado Blanqueo Fito, relacionado con el exlíder de Los Choneros. Es jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Inés Romero es jueza provincial de Pichincha. También participó en el concurso para la designación del Defensor Público.

Otro perfil vinculado a causas políticas

Washington Andrade también presentó su postulación el último día del plazo. Tiene amplia exposición mediática y ha estado vinculado a la Conaie y a causas de izquierda en el país. Además, participó en el caso denominado Pendrive como defensor de la jueza Nubia Vera, quien dio paso a la acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad.

