Renovación CNE: Comisión verificará carpetas de catedráticos para banco de preguntas

La Comisión Ciudadana revisará las carpetas luego de que el equipo técnico no admitiera a ninguno de los catedráticos

El equipo técnico del concurso para la renovación del CNE recomendó no admitir a ningún catedrático por falta de documentación.

La Comisión Ciudadana de Selección asumirá directamente la revisión de los catedráticos que elaborarán las preguntas para el concurso del CNE. Tras un informe técnico que sugería descalificar a todos los postulantes por falta de documentos, los comisionados decidieron verificar los expedientes en un plazo de 48 horas para evitar nuevos retrasos en la renovación parcial del organismo electoral.

Comisión revisará carpetas de catedráticos tras informe negativo

La Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió revisar de forma directa las carpetas de los 19 catedráticos postulados para elaborar el nuevo banco de preguntas de la fase de oposición. Esta medida busca agilizar un proceso que ha enfrentado múltiples suspensiones.

La decisión se tomó luego de que el equipo técnico del concurso recomendara no admitir a ninguno de los académicos. Según el informe de admisibilidad, los postulantes no adjuntaron certificados esenciales del Sercop, Ministerio del Interior, deudas alimenticias (SUPA), SRI y el certificado de no impedimento laboral del Ministerio del Trabajo.

Los vocales del CNE están en funciones prorrogadas. Cortesía: CNE.

Facultades para la revisión directa

El equipo técnico argumentó que no posee competencias para realizar verificaciones externas o requerimientos de información adicional. Ante este bloqueo, los comisionados se acogieron a dos resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que los facultan para analizar los expedientes de primera mano y descartar posibles inhabilidades.

La Comisión estableció un plazo máximo de 48 horas para completar estas verificaciones. El objetivo es avanzar sin más dilaciones en la fase de oposición del concurso, un paso crítico para garantizar la transparencia en la elección de las nuevas autoridades electorales.

El antecedente: Un banco de preguntas bajo sospecha

Es importante recordar que, a finales de 2025, el CPCCS ordenó rehacer totalmente el banco de preguntas. La medida se adoptó tras alertas de una posible filtración del cuestionario inicial, ocurrida mientras el proceso se encontraba suspendido por una acción de protección. Con la inclusión de nuevos catedráticos, se busca blindar la seguridad del examen.

