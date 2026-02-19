Renovación CNE: comisión pide garantías para elaboración nuevas preguntas del examen

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció el listado de catedráticos propuestos para elaborar el nuevo banco de preguntas de la etapa de oposición. Los comisionados también resolvieron solicitar al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) garantías para evitar la filtración de las preguntas.

Un primer banco de preguntas fue elaborado en 2025 por otro grupo de catedráticos. Sin embargo, una acción de protección impidió que se realice la jornada del examen escrito y provocó que se postergue la reanudación de la etapa de oposición. Ante las denuncias de una posible filtración de información, comprometiendo la legitimidad del concurso para renovar el CNE.

Lista de catedráticos pasan a verificación de requisitos

El listado de catedráticos de centros de educación superior como la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Laica Eloy Alfaro y la Universidad de Guayaquil, entre otras instituciones, fue remitido al equipo técnico del concurso para que, en el plazo de tres días, emita el informe de admisibilidad que verifique el cumplimiento de requisitos, así como la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades de los docentes.

Comisión solicita garantías para elaboración preguntas

Por otro lado, la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la renovación parcial del CNE resolvió enviar un oficio al Pleno del CPCCS para solicitar la coordinación logística y la asignación de espacios físicos donde el equipo de catedráticos desarrollará las actividades académicas relacionadas con la elaboración del nuevo banco de preguntas para el examen escrito y los casos prácticos.

Los comisionados indicaron que la solicitud no debe ser tomada como un trámite administrativo más por parte del Pleno del CPCCS, sino como un momento clave para garantizar la transparencia del proceso. La Comisión incluso planteó la posibilidad de que se asigne un espacio que, además de contar con resguardo policial, permita alojar a los catedráticos para salvaguardar la confidencialidad y evitar cualquier contacto con el exterior, de ser necesario.

