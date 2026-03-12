Expreso
bombero en incendio del Multicomercio
El trabajo de los bomberos fue arduo para combatir el incendio en el centro comercial Multicomercio.ÁLEX LIMA

Toque de queda en Guayaquil: cambios en cómo operarán los bomberos ante emergencias

Institución prohíbe a sus uniformados salir de casa durante las restricciones a menos que exista una convocatoria formal

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil restringió la movilización de su personal operativo y voluntario durante el toque de queda decretado por el Gobierno Nacional, que rige desde las 23:00 de este 15 de marzo. La disposición oficial obliga a los uniformados a permanecer en sus domicilios y prohíbe cualquier despliegue en las calles sin autorización de la cadena de mando.

Sanciones y falta de respaldo institucional

El documento, emitido y firmado por el coronel Martín Cucalón de Ycaza, primer jefe de la institución, responde a las limitaciones de movilidad vigentes. En el texto se especifica que ningún miembro deberá abandonar su residencia salvo que exista una emergencia en desarrollo que requiera la activación de refuerzos, y que estos recursos hayan sido debidamente convocados por los canales institucionales correspondientes.

La comandancia advierte en su comunicado que el incumplimiento de esta directriz será de responsabilidad exclusiva del infractor. Si un bombero es detenido por la fuerza pública (militares o policías) al transitar por iniciativa propia durante el horario restringido, la institución deslinda responsabilidades y aclara que no tendrá la obligación de justificar su presencia en las calles ni de intervenir a su favor.

Los miembros de la casaca roja tienen terminantemente prohibido realizar cualquier actividad que involucre a la institución sin autorización expresa. Deberán mantenerse en estado de alerta desde sus casas, a la espera de un requerimiento formal.

