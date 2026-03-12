Tragedia en Multicomercio: afectados impactados al ingresar al edificio incendiado

Desde este 12 de marzo se permite el ingreso de personas que vivían en el sitio para recuperar lo que quedó, pocos lo logran

Más de un mes después del incendio que devastó el Edificio Multicomercio, algunos propietarios finalmente pudieron ingresar al inmueble con la esperanza de rescatar parte de sus pertenencias, pero para muchos lo que encontraron fue impactante.

Algunos calificaron la escena como devastadora: lo que alguna vez fueron viviendas y oficinas hoy son espacios consumidos por el fuego, con estructuras destruidas, objetos calcinados y pertenencias reducidas a escombros.

El siniestro, ocurrido el 11 de febrero en Guayaquil, dejó a decenas de familias y empresas sin su patrimonio. Este jueves, decenas de propietarios recibieron autorización para entrar de manera controlada al edificio e intentar recuperar artículos considerados prioritarios, como documentos personales, dinero, joyas o archivos legales indispensables para procesos judiciales o actividades empresariales.

Afectados relatan lo que vieron al ingresar al edificio Multicomercio

Los residentes esperan en los exteriores poder intentar recuperar sus pertenencias FREDDY RODRÍGUEZ

Para muchos afectados, el regreso al edificio significó enfrentarse a una realidad dolorosa. Israel Medina, uno de los propietarios que logró ingresar, relató que el impacto fue inmediato al llegar a su vivienda. “Entré hasta mi departamento en el piso 7, pero estaba todo destruido. Ya no queda nada de mi casa, todo está quemado o caído", contó.

El hombre asegura que el incendio arrasó con todo lo que había construido durante años. “Perdí absolutamente todo, no logré recuperar nada de lo que era mi casa. Ropa, electrodomésticos, joyas y todo he perdido lamentablemente”, dijo con evidente frustración al describir la magnitud de la pérdida.

La escena dentro del edificio, según relatan los propios afectados, es impactante y desoladora. Objetos retorcidos por el calor, materiales derretidos y paredes ennegrecidas son ahora parte del paisaje en los pasillos y departamentos que antes albergaban hogares y oficinas

“Entré y vi casi todo destruido, muchas cosas que no estaban destruidas estaban derretidas, es como una película de terror”, agregó Medina.

Al igual que Medina, algunas otras salían con rostros de frustración del sitio y preferían no conversar con los medios de comunicación. Muchas familias no lograron recuperar lo que le costó conseguir con años de trabajo.

"No logré recuperar nada, de mi casa prácticamente quedaron fierros retorcidos y cenizas. Es una catástrofe", dijo con evidente frustración una mujer.

Algunas otras famlias pese a que lograron recuperar sus pertencias aseguraron que lo que vieron fue traumático. "No pude resistirme a llorar al ver cómo todo mi trabajo se quemó. Rescaté varias cosas, pero es traumático lo que se ve adentro. Parece mentira", dijo una mujer damnificada.

Otros sí lograron recuperar pertenencias

El ingreso se dio desde las 06:00 de este 12 de marzo. CORTESÍA

Johanna Llenera, empleada de una compañía de insumos médicos que funcionaba en el edificio, señaló que poder ingresar para recuperar algunas pertenencias resulta clave para retomar sus actividades laborales.

"Es super importante, aparte de los documentos de la empresa a la que yo trabajo, estaba mi billetera. Antes no podíamos ingresar y gracias a Dios ahora se puede. Es un alivio ante esta tragedia", expresó.

Algunos otros salían con documentos importantes como pasaportes, licencias o con dinero efectivo. El contraste era evidente entre los que lograron recuperar pertenencias y los que no.

Proceso continuará bajo estricta vigilancia de las autoridades

El ingreso se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y con la coordinación del COE Cantonal de Guayaquil, con apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, personal de Segura EP, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de control municipal.

Las autoridades han explicado que solo se permite el acceso a las áreas que aún se consideran estructuralmente seguras, principalmente en las torres que permanecen en pie, mientras que las zonas colapsadas continúan restringidas.

Las autoridades han señalado que el proceso continuará en los próximos días conforme se autoricen nuevos ingresos, aunque la realidad para muchos afectados ya es evidente que en el Multicomercio, donde antes había viviendas, negocios y proyectos de vida, hoy solo quedan ruinas y la incertidumbre sobre cómo empezar de nuevo.

Segura EP dio detalles sobre las labores que se realizan el el Multicomercio

Según explicó Alex Anchundia, gerente de Segura EP, el tiempo que cada persona permanece dentro del inmueble depende de la cantidad de pertenencias que necesita retirar.

De acuerdo con su explicación, hubo propietarios que estuvieron alrededor de 20 o 30 minutos en el edificio, mientras que otros permanecieron cerca de dos horas realizando el retiro de sus pertenencias.

Anchundia también confirmó que el operativo continuará en los próximos días bajo el mismo esquema. Desde las primeras horas del viernes se prevé permitir el ingreso de un nuevo grupo de propietarios previamente registrados.

No obstante, el acceso seguirá limitado únicamente a las zonas que permanecen en pie, ya que las áreas que colapsaron durante el incendio continúan restringidas por razones de seguridad.

Las autoridades indicaron que el objetivo es permitir que todos los propietarios registrados puedan recuperar lo más urgente antes de definir las siguientes etapas del proceso.

Una vez concluida esta fase inicial, se analizará cómo proceder con el retiro de otros bienes y con las decisiones técnicas sobre el futuro de la estructura.

El edificio Multicomercio deberá ser demolido

El edificio fue demolido años atrás Cortesía: Municipio de Guayaquil

Aunque todavía no existe una fecha establecida, la demolición del complejo comienza a perfilarse como una posibilidad cada vez más cercana. El edificio tiene una dimensión considerable: los tres primeros niveles abarcan cerca de 6.000 metros cuadrados cada uno y, sobre esa base, se levantan cinco torres de diez pisos. En total, la construcción supera los 26.000 metros cuadrados.

Debido a estas características, cualquier intervención deberá ejecutarse con extrema precaución. En caso de concretarse la demolición, especialistas advierten que el proceso tendría que realizarse de manera progresiva, desmontando la estructura piso por piso y aplicando sistemas de apuntalamiento y controles técnicos rigurosos para evitar un colapso repentino.

La complejidad de este tipo de trabajos no es menor. Como referencia, el proceso de intervención del Edificio Fantasía tomó entre tres y cuatro meses hasta eliminar el riesgo estructural que representaba para la zona. Una situación similar podría repetirse si finalmente se decide demoler el Multicomercio.

