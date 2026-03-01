La demolición del Multicomercio podría costar más de medio millón de dólares

El futuro del edificio Multicomercio comienza a tomar un rumbo definitivo. Tras los primeros informes técnicos presentados por Segura EP sobre el estado estructural del inmueble, se ha confirmado que la edificación no está en condiciones de permitir el ingreso de particulares para retirar pertenencias, lo que vuelve inminente su demolición.

El edificio se incendió el pasado 11 de febrero en la intersección de Eloy Alfaro y Cuenca, en el centro de Guayaquil. Desde entonces, la estructura permanece inutilizable y decenas de familias continúan en la incertidumbre sobre el destino de sus viviendas, vehículos y bienes.

La demolición, un proceso complejo y costoso

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, advirtió que la demolición no solo es urgente, sino también técnicamente compleja y económicamente elevada.

A su criterio, el costo del proceso “debería superar el medio millón de dólares”, debido a la magnitud del inmueble y a las condiciones en las que quedó tras el siniestro.

Segura EP revela nuevos detalles sobre la realidad del edificio Multicomercio Leer más

El funcionario explicó que no se trata de una demolición convencional. "Habría que hacerlo de una manera en que primero se toma las medidas, luego el retiro del material ir piso por piso. Son tres torres no es tan sencillo. También hacerse un pequeño apuntalamiento, como le hicimos en Fantasía, de alguna manera darle cierta estabilidad para los que van a trabajar", relató.

Anchundia recordó que una intervención sin planificación técnica —por ejemplo, mediante el uso de maquinaria pesada con impacto directo— podría provocar el colapso inmediato del edificio y la pérdida total de cualquier bien que aún permanezca en su interior.

Segura EP hace un llamado a los propietarios del Multicomercio

El gerente fue enfático al señalar que la responsabilidad recae en los cerca de 120 dueños del inmueble. “Nos urge como ciudad que los propietarios avancen lo más rápido posible o si no ya toca otras medidas en las cuales ellos podrían perder incluso su predio”, advirtió.

Insistió en que una decisión oportuna permitiría un proceso más ágil y menos perjudicial para los afectados, quienes ya enfrentan pérdidas significativas.

Al tratarse de un bien privado —condición ya certificada oficialmente—, los propietarios cuentan con un plazo para ejecutar las acciones técnicas necesarias. Sin embargo, cualquier daño que pudiera generarse, tanto a terceros como a propiedades colindantes, sería de su entera responsabilidad.

El edificio Multicomercio, en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, sufrió un grave incendio, que dejó a decenas de personas sin hogar. FRANCISCO FLORES

¿Puede intervenir el Municipio en la demolición?

Sobre una eventual intervención municipal, Anchundia explicó que el Cabildo solo puede destinar recursos públicos a un predio privado bajo orden judicial.

RELACIONADAS Afectados por incendio en Multicomercio denuncian restricción para retirar bienes

Citó como antecedente el caso del edificio Fantasía, donde un habitante del sector presentó una medida cautelar ante un juez. En ese escenario, la autoridad judicial dispuso la actuación inmediata del Municipio, lo que permitió iniciar un proceso formal de intervención.

Mientras avanzan las definiciones técnicas y legales, el Multicomercio permanece como una estructura inestable en el corazón de la ciudad y cientos de personas siguen en angustia.

El edificio fue demolido en el 2024 Cortesía: Municipio de Guayaquil

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!