Deportivo Cuenca vs Barcelona SC EN VIVO HOY: Dónde ver y minuto a minuto | LigaPro

Este domingo 1 de marzo, el Estadio Alejandro Serrano Aguilar será el escenario de uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la LigaPro 2026. Deportivo Cuenca recibe a Barcelona Sporting Club en un partido donde ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar puntos clave para sus objetivos de temporada.

El Expreso Austral, dirigido por el estratega argentino Jorge Célico, busca recuperarse tras el amargo debut en Manta, donde cayó por la mínima diferencia ante Delfín. Este encuentro marca el estreno oficial del Cuenca ante su hinchada en 2026, una oportunidad vital para ajustar líneas antes de su gran desafío internacional.

La mirada de los morlacos está dividida: mientras intentan sumar sus primeros puntos en el torneo local, el cuerpo técnico ya proyecta el duelo del próximo martes ante Libertad por la fase previa de la Copa Sudamericana. Para este partido, Célico contará con sus nuevos refuerzos extranjeros, como el portero Facundo Ferrero y el delantero Germán 'El Tanque' Rivero, quienes buscan consolidarse en el esquema titular.

Por su parte, el equipo de César Farías llega con la moral en alto. Los "toreros" no solo iniciaron la LigaPro con una victoria (1-0 ante Técnico Universitario gracias a un debut goleador de Darío Benedetto), sino que vienen de sellar una agónica clasificación en la Copa Libertadores tras eliminar a Argentinos Juniors en la tanda de penales.

Debido al desgaste físico del viaje a Argentina y la proximidad de la fase de grupos de la Libertadores, se espera que Farías implemente rotaciones importantes en su alineación. Jugadores que no estuvieron habilitados para el torneo internacional, como el volante Matías Lugo y el extremo Luis Cano, se perfilan como titulares en Cuenca.

La principal duda en el once amarillo radica en la zona defensiva, donde William Vargas y Byron Castillo disputan un lugar en la banda derecha.

El compromiso, válido por la segund jornada del campeonato nacional, podrá disfrutarse por medio de la señal única de Zapping Sports desde las 17:00 de Ecuador. En esta ocasión no será televisado por un canal de señal abierta.

