Emergencia en Quito: deslizamiento de tierra moviliza autoridades: vecinos piden muro

Deslizamiento en el norte de Quito: urge construcción de muro de contención para proteger la vía

Deslizamiento en la antigua vía a Nayón moviliza a autoridades de Quito y genera cierre vial.

Durante la medianoche del viernes 27 de febrero de 2026, se registró un deslizamiento de tierra en la antigua vía a Nayón, sector de la UDLA, en el norte de Quito.

Le invitamos a que lea: Policía frustra asalto a bus Quito–Machachi en avenida Simón Bolívar

El evento se produjo debido a las intensas lluvias registradas en la capital desde la tarde y noche del viernes, lo que saturó el talud y provocó el arrastre de rocas, piedras y restos de vegetación hacia la calzada, afectando la circulación y generando preocupación entre los moradores del sector.

Ante la emergencia, el Municipio de Quito se activó mediante el COE Metropolitano, la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Bomberos, la Administración Zonal, Epmmop, Epmaps y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Se dispuso el cierre total de la vía para garantizar la seguridad de la ciudadanía y facilitar los trabajos de mitigación.

Trabajos de mitigación y medidas de seguridad

Actualmente, las autoridades ejecutan trabajos de mitigación que incluyen:

Derrocamiento de material inestable.

Perfilado del talud afectado.

Retiro de escombros y material vegetal.

Implementación de medidas de protección provisionales para reducir riesgos inmediatos.

Conaie condena ataque en Quito en medio de la escalada militar contra Irán Leer más

Jorge Campoverde, gerente general de Epmmop, explicó que la unidad de emergencias inició de inmediato la evaluación del área afectada y los trabajos para estabilizar la zona mediante el retiro controlado de material suelto. Además, señaló que la vía permanecerá cerrada hasta que existan condiciones seguras para restablecer la circulación, y que las labores se realizan 24/7.

El deslizamiento ocurrió debido a la falla estructural de la pantalla de hormigón instalada en 2019, que se debilitó por filtraciones de agua provocadas por las fuertes lluvias, generando la caída de material hacia la vía. Los estudios técnicos continúan para definir una solución definitiva de estabilización del talud.

Recomendaciones y rutas alternas

La ciudadanía puede optar por rutas alternas como la Av. Oswaldo Guayasamín y la Av. Ruta Viva mientras se restablece la circulación. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Municipio de Quito sobre la reapertura de la vía.

RELACIONADAS Bomberos de Quito rescatan a cuatro personas en el Rucu Pichincha durante la noche

Vecinos del sector, a través de redes sociales, compartieron videos e imágenes del deslizamiento y solicitaron la intervención urgente del Municipio. La ciudadana Ana Iturralde enfatizó que los movimientos del talud representan un riesgo permanente y pidió la construcción de un muro de contención que garantice la seguridad vial y de las viviendas cercanas.

Las labores de limpieza y mitigación continuarán de forma ininterrumpida hasta estabilizar el talud y garantizar condiciones seguras para la circulación.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.