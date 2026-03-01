Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

rescate de personas en el ruco pichincha -quito
Bomberos de Quito brindan atención prehospitalaria a jóvenes rescatados en el Rucu Pichincha tras un operativo nocturno en alta montaña.Cortesía Bomberos

Bomberos de Quito rescatan a cuatro personas en el Rucu Pichincha durante la noche

El Cuerpo de Bomberos de Quito realizó un operativo nocturno de rescate en el Rucu Pichincha para auxiliar a cuatro jóvenes

La noche del sábado 28 de febrero, el Cuerpo de Bomberos de Quito ejecutó un operativo de rescate en el Rucu Pichincha, tras recibir una alerta sobre cuatro personas que habían alcanzado la cumbre y no lograban descender de forma segura.

Le invitamos a que lea: Centro Cultural Iraní en Quito es atacado; autoridades investigan el incidente

De inmediato, el grupo especializado de rescate en alta montaña se movilizó hasta el sitio. En el lugar, los equipos localizaron a tres jóvenes de 20 años y una joven de 18, uno de ellos con una lesión muscular que complicaba el descenso.

Los bomberos realizaron la valoración inicial, confirmando que todos se encontraban estables. El paciente lesionado fue asegurado y empaquetado, iniciando luego un descenso controlado hacia una zona segura.

Según imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos, se evidenció que los jóvenes no portaban ropa lo suficientemente abrigada ni adecuada para el clima de alta montaña, por lo que recibieron atención inmediata para prevenir complicaciones asociadas a la exposición al frío.

Una vez fuera de peligro, los excursionistas recibieron atención prehospitalaria en una de las ambulancias institucionales. Tras la evaluación médica, regresaron a sus hogares sin novedades.

RELACIONADAS

El Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró el llamado a la ciudadanía a prepararse adecuadamente antes de realizar ascensos, usar vestimenta acorde a las condiciones climáticas y evitar recorridos nocturnos sin la planificación y el equipo necesario.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Series y películas de fe, reflexión y cine épico para ver en Cuaresma

  2. Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en nueve provincias

  3. Sector productivo de Manabí propone Megapuerto Hub y busca respaldo internacional

  4. Corte de agua de 18 horas en La Aurora, denuncian residentes

  5. Bomberos de Quito rescatan a cuatro personas en el Rucu Pichincha durante la noche

LO MÁS VISTO

  1. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

  2. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  3. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  4. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  5. Chito Vera vuelve a pelear en la UFC: rival, hora y por dónde ver en Ecuador

Te recomendamos