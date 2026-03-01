Guerra de Irán: ¿Cómo afectará el conflicto al precio de los combustibles en Ecuador?

El cierre potencial del Estrecho de Ormuz y la escalada bélica en Medio Oriente encienden alarmas en el mercado petrolero

El conflicto armado contra Irán no es solo una crisis geopolítica lejana. Para Ecuador, un país que depende tanto de la exportación de crudo como de la importación de derivados, lo que ocurre en el Golfo Pérsico podría tener efectos directos sobre las cuentas fiscales y el bolsillo del ciudadano por el costo de combustibles.

El Estrecho de Ormuz, el punto más sensible del mercado global

El experto petrolero, Nelson Baldeón, explica a EXPRESO que el factor verdaderamente determinante en esta crisis será la decisión de Irán de cerrar o no el Estrecho de Ormuz, como una medida de represalia extrema ante los ataques militares. "Irán se está moviendo hacia un cierre operativo del Estrecho de Ormuz, lo que eleva el riesgo de interrupción física de la oferta de crudo y no solo una prima financiera". Por ese estrecho transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo. Si se cierra, en el mercado habría menos barriles disponibles.

Frente a ese escenario, añade Baldeón, Estados Unidos ha desplegado una respuesta contracíclica. El presidente Donald Trump mostró en Corpus Christi, Texas, embarques de crudo venezolano como señal de que habrá barriles disponibles para el mercado y el refino. Además, el país norteamericano, se apoya en el aumento de producción de aliados como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y en la coordinación dentro del esquema OPEP+. Según el experto, ese paquete de medidas puede contener parte del shock inicial, pero "si la disrupción en Ormuz se sostiene y esas medidas no compensan, el escenario de entre 100 y 110 dólares por barril en el corto plazo es plausible", dijo.

#Urgente Ante el conflicto en Irán, Estados Unidos ha activado medidas contracíclicas para evitar que el lunes el crudo marque máximos históricos pese a la tensión con Irán.

1) El presidente Donald J. Trump estuvo en Corpus Christi, mostrando la llegada de buques con crudo… pic.twitter.com/jy5RmBgIGo — Nelson Baldeon R. 📶 (@nbaldeon13) February 28, 2026

$ 67,02 Es el precio con el que cerró, el viernes pasado,

el petróleo intermedio de Texas (WTI).

¿Habrá un salto de precios como el de 2022?

Con menor oferta, el precio del crudo global se elevará. No obstante, Oswaldo Erazo, secretario Ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (CAMDDEPE), cree que podría ser temporal "ya que, actualmente, existe una sobreoferta en el mercado, y esta situación no permitirá que el precio incremente como sucedió en 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania".

En 2022 el mercado llegó al conflicto con reservas ajustadas y demanda en recuperación pospandemia. Hoy, la sobreoferta estructural actúa como amortiguador. Aun así, ambos expertos coinciden en que Ecuador no está blindado.

Guerra de Irán: El impacto directo en los combustibles ecuatorianos

Ecuador debe importar gasolina, diésel, GLP para abastecer su mercado interno. Baldeón explica que "el precio interno de los combustibles depende principalmente del costo internacional de los derivados importados, más fletes y seguros". Si el Estrecho de Ormuz permanece afectado, no solo sube el crudo: aumentan también los costos logísticos y el seguro de riesgo bélico, encareciendo directamente el valor CIF de importación.

No era simple tensión geopolítica. Esta vez, los tambores de guerra fueron reales, con presión alcista sobre el precio del petróleo.

EEUU e Israel inician ataque a Irán. La OPEP se reunirá para decidir si abre las llaves del petróleo.@Petroenerga1 @verorivadeneira @_MayraPacheco https://t.co/qoM1qxfX7P — Oswaldo Erazo (@oswaldo_erazoa) February 28, 2026

Erazo recuerda, sin embargo, que Ecuador cuenta con un mecanismo de bandas para fijar los precios de los combustibles, lo que impone un freno a las alzas del combustible. El 12 de febrero pasado subió el precio de la gasolina extra y ecopaís, luego de tres meses consecutivos de disminución. El sistema establece que el precio puede incrementarse un máximo del 5% por mes, por lo que el próximo ajuste se esperaría para el 12 de marzo. "Subirá el precio del petróleo y, por ende, los precios de los combustibles, ya que somos altamente dependientes de las importaciones", concuerda Erazo, aunque no cree que el alza sea en la misma proporción que el movimiento del crudo.

El dilema fiscal: subsidios o inflación

Ante una eventual alza fuerte de precios, si el Estado mantiene los costos internos mediante subsidios, dice Baldeón, "el efecto se traslada al presupuesto público, ampliando de forma significativa el déficit fiscal". Si, por el contrario, se trasladan los precios al consumidor, "el impacto inflacionario sería inmediato en transporte, alimentos y estructura productiva".

En un escenario de crudo en torno a los 100 o 110 dólares por barril con derivados tensionados, advierte Baldeón, "el déficit fiscal podría incrementarse de manera radical si no se ajusta el esquema de subsidios o no se compensa con mayores ingresos petroleros". No obstan, para un país con baja producción y finanzas públicas frágiles, ese escenario sería, en palabras del propio Baldeón, "un golpe más duro".

