Papa León XIV exige frenar operaciones militares en Irán y Medio Oriente

El pontífice estadounidense instó a las potencias a retomar la vía diplomática ante la escalada armada internacional

El papa León XIV exigió este 1 de marzo de 2026 a los Estados implicados detener las operaciones bélicas en Medio Oriente, tras la ofensiva ejecutada por Estados Unidos e Israel que provocó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

Amenazas cruzadas y la designación de objetivos

Durante su intervención desde el Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano, la autoridad religiosa demandó a las potencias asumir su "responsabilidad moral" para frenar el intercambio de misiles. El pontífice advirtió que el despliegue de armamento y las amenazas recíprocas arrastran a la región hacia una "vorágine irreparable", instando a los frentes a establecer un diálogo razonable para evitar una tragedia de proporciones mayores.

Tensión bélica en Medio Oriente suma 200 muertos y paraliza urbes de Israel e Irán Leer más

El requerimiento diplomático choca frontalmente con las directrices castrenses emitidas en las últimas horas. Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, anticipó una respuesta armada contra la coalición occidental con una contundencia "nunca antes experimentada". En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que responderá con "una fuerza nunca antes vista" si el régimen iraní concreta sus represalias.

La aritmética del conflicto ya define blancos específicos. La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el despliegue de ataques dirigidos contra 27 bases militares estadounidenses operativas en Medio Oriente y sobre infraestructura de Israel. Hasta el momento, el lanzamiento de proyectiles desde la nación persa ha alcanzado territorios en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí.

Transición institucional en Teherán

El recrudecimiento de las hostilidades ocurre mientras el Estado iraní reestructura su gobernanza. Tras el asesinato de Jameneí, quien concentró el poder político y religioso durante 36 años, la administración del país recae en un consejo interino de carácter transitorio.

Este órgano de emergencia está conformado por el presidente civil, Masud Pezeshkian; el clérigo ayatolá Alireza Arafi, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, quienes mantienen el control de las decisiones geopolíticas y militares de la República Islámica en medio de la crisis bélica.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!