Tenistas atrapados en Doha y Dubai por ataques; podrían no ir a India Wells

Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Henry Patten y Holger Rune en Doha están varados a la espera de la apertura del cielo aéreo

La incertidumbre alrededor de los tenistas que permanecen en la zona de Oriente Medio crece en las últimas horas a causa del conflicto bélico en Irán, a puertas del inicio del Masters 1000 de Indian Wells que arranca el próximo miércoles.

El espacio aéreo está cerrado en la zona y aún se desconoce las opciones de transporte con las que cuentan los jugadores para salir de las respectivas ciudades en situación de alerta y llegar a sus destinos.

Daniil Medvedev y Andrey Rublev anclados en Dubai

Jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev o el británico Henry Patten en Dubai, o el danés Holger Rune en Doha, están atrapados en la zona a la espera de alternativas. Medvedev, quien ganó el título del torneo de Dubai el sábado 28 de febrero, sin necesidad de jugar por la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado, no pudo partir hacia Indian Wells y está a la espera de que la situación se resuelva.

Medvedev habló tras su título en el ATP 500 de Dubai:



El moscovita de 30 años emitió un video en redes sociales para tranquilizar a los numerosos amigos que preguntan por su estado y para explicar el panorama.

"El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. Estamos a la espera de ver qué pasa en las próximas horas o en los próximos días. He recibido mensajes de amigos y solo puedo decirles que todo está bien", indicó el ruso.

Igual que Medvedev se encuentra Andrey Rublev, quien perdió en semifinales de este torneo, precisamente ante Griekspoor y el británico Henry Patten, quien junto al finlandés Harry Heliovaara ganó la competición de dobles del este evento al salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, que también se encuentran sin poder salir de Dubai. Sin embargo, el kazajo Alexander Bublik, que también jugó en Dubai, pudo tomar a tiempo un vuelo hacia Los Ángeles justo antes del inicio de los bombardeos.

Otros jugadores, como el danés Holger Rune, se encuentra con todo su equipo en Doha donde sigue el proceso de recuperación de la lesión del tendón de Aquiles del pie izquierdo en el torneo de Estocolmo, en octubre pasado. Está a la espera de poder abandonar la zona.

