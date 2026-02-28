¿Está en riesgo el Mundial 2026 en México por la violencia?

La muerte de Mencho reavivó la violencia en Jalisco y encendió alertas sobre la seguridad del Mundial 2026

Guadalajara, ciudad que acogerá el Mundial 2026, fue víctima de desmanes por la muerte de ‘Mencho’, que ahora tiene en riesgo la designación.

La reciente ola de violencia en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, ha generado dudas sobre la seguridad del país para el Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe “ningún riesgo” para los visitantes, especialmente en Guadalajara, foco inicial de los disturbios, la situación mantiene bajo la lupa internacional al país.

🇲🇽 | La violencia en México continúa tras el abatimiento de "El Mencho". En la carretera La Piedad–Yurécuaro, en el estado de Michoacán, un tráiler permanece incendiado después de que hombres armados le prendieran fuego.

La seguridad en México se convirtió en tema central para federaciones y selecciones que participarán en el Mundial 2026.

Bolivia pide más garantías a la FIFA

Según varios medios, la FIFA habría solicitado informes sobre la seguridad en territorio mexicano. En ese contexto, Bolivia, que disputará la repesca intercontinental en marzo en Monterrey, envió una carta al máximo organismo del fútbol solicitando mayores medidas de protección.

La preocupación no es aislada. La historia demuestra que eventos deportivos de alto nivel han estado en riesgo por situaciones de orden público.

Cuando la violencia amenazó grandes torneos

La Copa América 2021 pudo suspenderse por problemas con la guerrilla. Archivo

En 2001, en medio del conflicto armado en Colombia, la Copa América 2001 estuvo en duda tras el secuestro de Hernán Mejía Campuzano, dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Canadá y Argentina desistieron de participar por motivos de seguridad. Sin embargo, la Conmebol mantuvo la sede y el torneo se disputó sin incidentes. Colombia terminó coronándose campeón.

En 2019, la final única de la Copa Libertadores 2019 se trasladó de Santiago a Lima debido a las protestas masivas en Chile.

A Madrid por la violencia

La final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors también cambió de sede tras los ataques al autobús de Boca en Buenos Aires.

Tras negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol y el Real Madrid, el partido definitivo se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El traslado a Europa evidenció que incluso los torneos más importantes pueden modificarse por razones de seguridad.

La final de la Libertadores 2019 debía ser en Chile, pero terminó en Lima. Archivo

Atentados que marcaron el deporte mundial

El 15 de abril de 2013, durante la Maratón de Boston, los hermanos Tamerlan y Dzhojar Tsarnayev detonaron explosivos que dejaron cuatro muertos y 282 heridos.

El caso terminó con la ratificación de la pena de muerte para Dzhojar por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022.

El atentado en Boston reforzó los protocolos de seguridad en eventos deportivos masivos a nivel global.

Gianni Infantino, titular de la FIFA, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmaron a México como sede. Cortesía

World Aquatics suspende evento en Jalisco

Mientras la FIFA respalda la organización del Mundial en México, World Aquatics anunció la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Saltos prevista en Zapopan, Jalisco.

La decisión se produjo horas después de que la FIFA confirmara a Guadalajara como una de las sedes del Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que todos los países atraviesan momentos complejos y expresó su confianza en que México garantizará la seguridad.

Sin embargo, la combinación de violencia reciente y presión internacional mantiene el debate abierto sobre las garantías del Mundial 2026.

