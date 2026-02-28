Expreso
Marco Bezzecchi motogp
Marco Bezzecchi de Aprilia empieza bien el Mundial 2026.Archivo / Extra

Mundial MotoGP: Bezzecchi inicia ganándole la pole a Marc Márquez en Tailandia

El italiano dominó la clasificación del MotoGP en Buriram y superó a Marc Márquez por 35 milésimas.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) consiguió la primera pole position de la temporada en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, tras ser el más rápido en la clasificación oficial disputada este sábado 28 de febrero en el circuito de Buriram.

Bezzecchi marcó un tiempo de 1:28.652, apenas 35 milésimas más lento que el récord del circuito, que pertenece al vigente campeón mundial, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), con 1:28.526.

El piloto de Aprilia logró la hazaña pese a sufrir dos caídas durante la jornada: una en la segunda tanda libre y otra en la clasificación. Sin embargo, ambas no tuvieron consecuencias físicas que le impidieran mantenerse competitivo.

Bezzecchi resiste la presión de Marc Márquez

El campeón defensor, Marc Márquez, volvió a demostrar su fortaleza al quedar muy cerca de la pole. El español partirá como uno de los principales candidatos al triunfo en la carrera inaugural de la temporada.

Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) completó la primera fila con un registro de 1:28.876, luego de haber tenido que disputar la primera fase clasificatoria.

Bagnaia y Quartararo, bajo presión en la Q1

La primera clasificación generó gran expectativa por la presencia del doble campeón mundial Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), quien necesitaba avanzar a la siguiente ronda.

En su primera vuelta rápida, Bagnaia marcó 1:29.450 y luego mejoró a 1:29.348. Sin embargo, fue superado por Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), con 1:29.090, y por Raúl Fernández, que registró 1:28.784 para colocarse líder momentáneamente.

También participaron en esta intensa sesión Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Maverick Viñales (KTM RC 16) y Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4), en una lucha cerrada por avanzar en la parrilla del MotoGP.

Dominio en la segunda sesión libre

Antes de la clasificación oficial, Bezzecchi también había sido el más rápido en la segunda sesión libre, pese a sufrir una caída en la curva tres.

Ese rendimiento confirmó el buen momento de Aprilia en el arranque del campeonato y anticipa una carrera intensa en el circuito de Buriram, uno de los más exigentes del calendario.

