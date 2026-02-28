Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Medvedev
Medvedev, en acción durante el partido de semifinal frene al canadiense Felix Auger-Aliassime.EFE

Medvedev campeón en Dubai: Griekspoor no jugó la final por lesión

El ruso levanta su segundo trofeo del torneo tras abandono del rival. Suma ya 23 títulos ATP en su carrera profesional

El ruso Daniil Medvedev conquistó el ATP de Dubai 2026 y sumó el título 23 de su carrera profesional, luego de que el neerlandés Tallon Griekspoor no se presentara a la final por lesión.

RELACIONADAS

La incomparecencia del jugador de Países Bajos se produjo tras sufrir una dolencia en el tendón de la corva de la pierna izquierda durante la semifinal ante Andrey Rublev. El tenista cayó mal después de un saque y no logró recuperarse a tiempo.

¿Qué lesión sufrió Tallon Griekspoor?

LigaPro

Serie A: Clubes evalúan pros y contras de la reducción de equipos

Leer más

Griekspoor confirmó que los exámenes médicos detectaron una lesión de consideración que lo obligará a permanecer fuera del circuito durante varias semanas.

“Las pruebas mostraron algo grave que me ha impedido saltar a la cancha y que me mantendrá fuera de la competición”, explicó el neerlandés.

La ausencia del europeo facilitó el camino de Medvedev, quien logró defender el título que ya había conseguido en 2023 en el mismo torneo.

Medvedev suma su segundo título de 2026

Con este triunfo en el ATP de Dubai, Medvedev alcanzó su segundo trofeo del año tras coronarse en Brisbane en enero, consolidando un inicio sólido de temporada.

El ruso, actual undécimo del ranking ATP, se encuentra muy cerca del décimo puesto que ocupa Alexander Bublik y aspira a regresar al top diez por primera vez desde junio pasado.

“Nunca había conseguido algo así. En ninguna ciudad ni torneo. Nunca logré repetir y ahora lo hago por primera vez”, declaró Medvedev tras recibir el trofeo.

El campeonato en Dubai representa además su vigésimo primer título en pista dura, superficie en la que ha construido la mayor parte de su palmarés.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Medvedev campeón en Dubai: Griekspoor no jugó la final por lesión

  2. Leones del Norte vs Libertad FC: hora y dónde ver EN VIVO

  3. Ofensiva en Medio Oriente deja decenas de menores muertas y desata pánico en Israel

  4. Violencia en Guayaquil 2026: cifras actualizadas y barrios con mayor incidencia

  5. Vía a Nayón sigue inhabilitada tras deslizamiento de tierra en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

  2. Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación

  3. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  4. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  5. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

Te recomendamos