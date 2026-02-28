Medvedev campeón en Dubai: Griekspoor no jugó la final por lesión

El ruso levanta su segundo trofeo del torneo tras abandono del rival. Suma ya 23 títulos ATP en su carrera profesional

Medvedev, en acción durante el partido de semifinal frene al canadiense Felix Auger-Aliassime.

El ruso Daniil Medvedev conquistó el ATP de Dubai 2026 y sumó el título 23 de su carrera profesional, luego de que el neerlandés Tallon Griekspoor no se presentara a la final por lesión.

La incomparecencia del jugador de Países Bajos se produjo tras sufrir una dolencia en el tendón de la corva de la pierna izquierda durante la semifinal ante Andrey Rublev. El tenista cayó mal después de un saque y no logró recuperarse a tiempo.

¿Qué lesión sufrió Tallon Griekspoor?

Griekspoor confirmó que los exámenes médicos detectaron una lesión de consideración que lo obligará a permanecer fuera del circuito durante varias semanas.

“Las pruebas mostraron algo grave que me ha impedido saltar a la cancha y que me mantendrá fuera de la competición”, explicó el neerlandés.

La ausencia del europeo facilitó el camino de Medvedev, quien logró defender el título que ya había conseguido en 2023 en el mismo torneo.

Medvedev suma su segundo título de 2026

Con este triunfo en el ATP de Dubai, Medvedev alcanzó su segundo trofeo del año tras coronarse en Brisbane en enero, consolidando un inicio sólido de temporada.

El ruso, actual undécimo del ranking ATP, se encuentra muy cerca del décimo puesto que ocupa Alexander Bublik y aspira a regresar al top diez por primera vez desde junio pasado.

“Nunca había conseguido algo así. En ninguna ciudad ni torneo. Nunca logré repetir y ahora lo hago por primera vez”, declaró Medvedev tras recibir el trofeo.

El campeonato en Dubai representa además su vigésimo primer título en pista dura, superficie en la que ha construido la mayor parte de su palmarés.

