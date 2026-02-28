Expreso
El Inamhi anticipa condiciones climáticas similares para el domingo 1 de marzo.
El Inamhi anticipa condiciones climáticas similares para el domingo 1 de marzo.Cortesía

Advertencia por radiación extrema en cinco provincias y horarios críticos

El Inamhi anticipa condiciones climáticas similares para el domingo, con precipitaciones en la tarde y noche

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por niveles muy altos y extremos de radiación ultravioleta (UV) en cinco provincias del país, una condición que incrementa el riesgo de quemaduras solares, insolación y daños en la piel y los ojos.

(Además: Tormenta eléctrica: Estos son los días en los que habrá intensas lluvias en Guayaquil)

Según el organismo, la elevada radiación está asociada a cielos despejados y baja nubosidad, lo que favorece una mayor incidencia directa de los rayos solares durante las horas centrales del día. La radiación afecta a Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos; por la noche habrá lluvias.

El Inamhi recomendó evitar la exposición entre las 10:00 y 15:00, utilizar protector solar, ropa de manga larga, gorra y gafas con filtro UV.

Un escario parecido  para el 1 de marzo

Las autoridades sanitarias recordaron que la radiación UV extrema no se percibe a simple vista, pero sus efectos pueden ser inmediatos, especialmente en niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre. Además, instaron a las instituciones educativas a limitar actividades físicas bajo el sol mientras se mantenga la alerta.

(Sigue leyendo: Lluvias en Ecuador registran tres fallecidos y más de 9.000 afectados)

El Inamhi señaló que continuará monitoreando el comportamiento atmosférico y no descartó que otras provincias registren niveles similares en los próximos días, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales.

En las mismas zonas se mantendría un comportamiento climático similar el domingo 1 de marzo de 2026, con lluvias al final de la tarde y vientos de 21 km/h.

