Lluvias en Ecuador registran tres fallecidos y más de 9.000 afectados

La temporada invernal en Ecuador deja hasta febrero de 2026 tres fallecidos, 17 heridos y más de 9.000 personas afectadas

Hasta el 24 de febrero se registran tres fallecidos, 17 heridos y 9.207 personas afectadas.

La temporada de lluvias en Ecuador ha golpeado con fuerza desde inicios de 2026. Según el último balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el 24 de febrero se registran tres fallecidos, 17 heridos y 9.207 personas afectadas. El temporal ha impactado con mayor severidad a 13 de las 24 provincias del país, generando emergencias que abarcan desde inundaciones hasta deslizamientos de tierra.

RELACIONADAS Intensas lluvias dejan 14 ríos desbordados y 22 en riesgo de desbordarse en Ecuador

Las cifras reflejan la magnitud de la crisis: 914 eventos adversos han sido reportados en 23 provincias, 163 municipios y 442 parroquias. Los fenómenos más recurrentes son los deslizamientos (39,06 %), inundaciones (35,45 %) y lluvias intensas (11,16 %).

Provincias más afectadas y daños materiales

La provincia de Esmeraldas concentra el mayor número de afectados, con 2.857 personas, seguida por Guayas (2.227), El Oro (1.260), Chimborazo (1.098), Los Ríos (825), Manabí (456), Zamora Chinchipe (265), Pastaza (242) y Santa Elena (213).

Las lluvias han provocado daños significativos en infraestructura y producción agrícola:

290 hectáreas de cultivos afectadas.

14,56 kilómetros de vías dañadas.

Cinco puentes afectados y nueve destruidos.

61 bienes públicos y 52 privados impactados.

Un hecho particular ocurrió en Cotopaxi, donde un aluvión provocó la muerte de 94.000 truchas, afectando gravemente a la producción piscícola local.

Alertas vigentes y pronóstico

La SNGR mantiene diferentes niveles de alerta en el país:

Alerta amarilla: Pastaza y Tungurahua.

Pastaza y Tungurahua. Alerta naranja: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Alerta roja: Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

Lluvias en Guayaquil: estas son las 74 zonas señalizadas por riesgo de inundaciones Leer más

En respuesta, la SNGR ha entregado 6.705 bienes de asistencia humanitaria a familias afectadas en 18 provincias. Estos incluyen kits de alimentos, ropa, agua y materiales de primera necesidad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte que entre el 22 y el 25 de febrero continuarán las precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte, especialmente en la región Litoral. Estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que podría agravar las condiciones en las provincias ya golpeadas por el temporal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!