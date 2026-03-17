Diálogo comercial entre Ecuador y Colombia se reactiva en la CAN

Diálogo en marcha: Quito y Bogotá se citan en la CAN para buscar una tregua comercial en medio de roces diplomáticos

Pese al intercambio de reproches entre Carondelet y la Casa de Nariño, la diplomacia intenta abrirse paso. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que ambos países retomarán en los próximos días el diálogo bajo el paraguas de la Comunidad Andina (CAN). El objetivo central es encontrar una salida a la actual "guerra comercial", marcada por la imposición mutua de aranceles y la reciente suspensión del suministro eléctrico desde Colombia.

Este acercamiento ocurre en un momento de alta fricción. La tensión escaló luego de que Ecuador aplicara un recargo del 30 % a productos colombianos, argumentando deficiencias en el control del narcotráfico fronterizo, una medida que Bogotá no tardó en replicar afectando a decenas de bienes nacionales.

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Cruce de acusaciones en la frontera

El camino hacia la negociación se ve empañado por un nuevo choque de versiones entre los mandatarios. Antes del anuncio de la Cancillería, el presidente Daniel Noboa desmintió tajantemente a su homólogo Gustavo Petro, quien denunció supuestos bombardeos ecuatorianos en territorio colombiano tras el hallazgo de un artefacto explosivo cerca de la línea de frontera.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", sentenció Noboa a través de su cuenta en X. El mandatario ecuatoriano defendió el uso de la fuerza contra grupos criminales que, según afirmó, han logrado infiltrarse en el país debido al descuido de la vigilancia fronteriza por parte del Gobierno vecino.

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Ofensiva militar y estado de excepción

En el ámbito interno, la estrategia de seguridad de Ecuador se ha vuelto más agresiva. Actualmente, rige un toque de queda nocturno en cuatro provincias estratégicas para facilitar operativos que incluyen el uso de explosivos contra inmuebles utilizados por bandas delictivas. A esto se suman despliegues contra la minería ilegal en las fronteras con Colombia y Perú, donde las Fuerzas Armadas han llegado a emplear baterías de misiles.

Estas acciones son la respuesta oficial a una crisis de violencia sin precedentes: 2025 cerró con una cifra récord de 9.235 homicidios, lo que mantiene al país en un estado de alerta constante frente al crimen organizado.

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El diálogo como única salida

Consultada sobre si las fricciones personales entre los presidentes podrían estancar las soluciones comerciales, Sommerfeld se mostró optimista al señalar que "salida siempre hay" y que el país apuesta por las mesas de negociación. No obstante, la postura de Quito sigue siendo firme: se exige a Colombia un incremento real en sus capacidades de control territorial y de producción de sustancias ilícitas para frenar la espiral de inseguridad que afecta a todo el hemisferio.

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