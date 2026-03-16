La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

Mientras Colombia analiza una sobretasa para productos ecuatorianos, el país avanza en la ratificación de nuevos acuerdos

El puente Rumichaca que es la frontera entre Ecuador y Colombia

El Gobierno de Colombia podría imponer en los próximos días una sobretasa arancelaria del 50 % a productos provenientes de Ecuador, medida que se aplicaría mediante un decreto que aún está pendiente de firma por parte de las autoridades colombianas.

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El ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, señaló en Teleamazonas que el país se mantiene a la espera de la decisión oficial de Colombia, que podría concretarse de forma inmediata.

“Estamos a la espera de que se emita el decreto. Se espera que incluya un incremento del arancel al 50 % del lado colombiano. Es posible que el decreto sea firmado hoy o mañana”, explicó el funcionario.

Según indicó, la medida aún no se ha formalizado, aunque inicialmente se esperaba que fuera anunciada el viernes pasado. Mientras tanto, importadores colombianos habrían iniciado gestiones para intentar que ciertos productos ecuatorianos queden excluidos de la aplicación de la sobretasa.

Impacto en el comercio fronterizo

La posible decisión ha generado tensión en el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia, especialmente en la zona fronteriza, donde transportistas colombianos han protagonizado protestas e incluso paralizaciones en pasos de intercambio comercial.

El ministro explicó que la situación ha generado efectos mixtos en la economía ecuatoriana. Por un lado, algunos sectores reportan afectaciones en exportaciones y empleo; sin embargo, otros han experimentado un aumento en la producción y ventas.

El Gobierno ecuatoriano reiteró que su objetivo es que el conflicto comercial con Colombia se solucione en el corto plazo y que se restablezca la normalidad en el comercio fronterizo.

Las autoridades también insistieron en la necesidad de fortalecer los controles en frontera para evitar distorsiones comerciales y garantizar condiciones justas para productores de ambos países.

Si el decreto colombiano se firma, la sobretasa podría entrar en vigencia de forma inmediata, afectando a diversas exportaciones ecuatorianas hacia ese mercado.

La sobretasa que Colombia imponga a Ecuador es una reacción tras la medida que el Gobierno ecuatoriano ha tomado primero poniendo la tasa de 30 % y después de 50 % para presionar a que las autoridades colombianas refuercen el control en la frontera para evitar el paso de la droga.

La tensión y los nuevos acuerdos

La tensión comercial con Colombia y los retrasos en otros acuerdos internacionales vuelven a poner en debate los tiempos de aprobación del nuevo convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos. Mientras el país enfrenta la amenaza de una sobretasa de 50 % desde Colombia, el Gobierno también busca evitar que el acuerdo con Estados Unidos siga un camino similar al que enfrenta el tratado con Emiratos Árabes Unidos, que aún espera definiciones en el proceso legal interno.

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El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, explicó que el acuerdo comercial recíproco firmado con Estados Unidos permitirá que más del 50 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingresen a ese mercado con arancel cero. Sin embargo, antes de entrar en vigencia debe cumplir con los procedimientos de ratificación en ambos países.

En el caso de Ecuador, el documento será enviado a la Corte Constitucional del Ecuador, que deberá revisar su contenido y decidir si el acuerdo puede aprobarse directamente o si también debe pasar por la Asamblea Nacional del Ecuador.

Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos aún en previsión

El proceso genera inquietud porque un acuerdo firmado con Emiratos Árabes Unidos aún permanece en revisión y no ha entrado en vigencia. El ministro aclaró que se trata de instrumentos distintos, ya que ese documento corresponde a un tratado de inversiones, mientras que el firmado con Estados Unidos es un acuerdo comercial. Aun así, el Gobierno ha pedido que los procesos en la Corte avancen con mayor rapidez.

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Según el ministro, el acuerdo con Estados Unidos se alcanzó tras 10 meses de intensas negociaciones y representa un paso importante para fortalecer el comercio exterior y atraer inversión extranjera. Las autoridades estiman que podría estar listo hasta julio, considerando los plazos que también deben cumplirse en Estados Unidos.

El convenio abre oportunidades para más de 1.000 productos ecuatorianos, incluidos bienes tradicionales y no tradicionales como banano, cacao, café, flores, pitahaya y mango. Además, el Gobierno espera que las exportaciones hacia ese mercado puedan duplicarse hacia 2030 si el acuerdo se implementa con éxito.

La sobretasa de hasta 50 % y otras herramientas

Mientras tanto, el escenario comercial del país también enfrenta otras tensiones. En el caso de Colombia, se espera la emisión de un decreto que podría establecer una sobretasa arancelaria de hasta 50 % para ciertos productos ecuatorianos. El ministro señaló que existen gestiones de importadores colombianos para evitar que esa medida afecte a los bienes provenientes de Ecuador.

Para el Gobierno, estos escenarios muestran la importancia de diversificar los mercados y avanzar en acuerdos comerciales que permitan ampliar el acceso a nuevas oportunidades de exportación.

“El mundo cambió y tenemos que encontrar las herramientas para competir”, afirmó el ministro, al insistir en que Ecuador necesita más inversión extranjera y mayor integración con sus socios comerciales para generar empleo y crecimiento económico.

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