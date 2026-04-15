Bus cae a abismo en la vía Cuenca-Molleturo: al menos 11 muertos y más de 20 heridos

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Un bus que cubría la ruta Cuenca- Guayaquil se volcó en el kilómetro 57 de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme este miércoles, 15 de abril de 2026. El hecho deja al menos 11 personas fallecidas.

Detalles del siniestro

Según reporte del Sistema Integrado de Emergencia el siniestro ocurrió pasado el mediodía cuando un bus de pasajeros, que se dirigía a la provincia del Guayas, perdió pista y cayó por el puente de El Chorro. Posteriormente la unidad se incineró, dejando a personas atrapadas en su interior.

Un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de Cuenca detalló que 11 personas perdieron la vida en el siniestro. Además, el ECU 911 reportó que más de 20 pasajeros resultaron con diferentes tipos de heridas y que varios de ellos fueron trasladados a diferentes casas de salud.

En imágenes compartidas por los organismos de socorro se observa que el bus quedó reducido a chatarra, mientras varios pasajeros fueron atendidos en la vía hasta ser estabilizados y llevados a casas de salud de Cuenca.

El paso vehicular en la carretera estatal está cerrado mientras se realizan las labores de rescate. Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) se encuentra en el punto realizando el levantamiento de los cuerpos sin vida y de indicios que permitan determinar la causa del siniestro.

Choque múltiple

Este nuevo hecho ocurre un día después de otro grave siniestro que dejó un hombre fallecido, cuatro heridos y cuatro automotores averiados.

El siniestro ocurrió en el sector de Tamarindo, y videos compartidos en redes sociales mostraron la escena, donde también resultó afectada una camioneta con los logos de la Prefectura del Azuay.

El 18 de marzo de 2026 también se registró otro siniestro. Se trató de una buseta de pasajeros, con destino a Guayaquil, que se impactó frontalmente contra un vehículo particular. El hecho ocurrió en el kilómetro 12, sector de Marianza. Un hombre perdió la vida y varios pasajeros resultaron heridos.