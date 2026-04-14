¿Habrá cortes de luz esta semana en Ecuador? Esto dice el Ministerio de Energía

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno desmintió un comunicado viral que anunciaba cortes de luz en varias ciudades; es falso.

Los apagones recientes en la Costa se debieron a sobrecarga por altas temperaturas.

Sí habrá cortes programados en Daule por mantenimiento en la subestación Dos Cerritos.

La información corrió rápido. En cuestión de horas, un supuesto comunicado atribuido a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) encendió la alerta entre usuarios en varias provincias del país. El documento detallaba presuntos cortes de luz programados en Guayas y El Oro entre el 16 y el 19 de abril de 2026. Pero no es cierto.

La mañana de este martes 14 de abril, el Ministerio de Ambiente y Energía salió al paso y desmintió el contenido. A través de sus canales oficiales, la entidad aclaró que el boletín difundido en redes sociales no corresponde a información real.

Falso comunicado sobre cortes de luz genera confusión

El texto viral aseguraba que CNEL EP ejecutaría trabajos de mantenimiento y expansión del sistema eléctrico en ciudades como Guayaquil, Samborondón, Daule, Salitre y Machala. Incluso, detallaba horarios, sectores afectados e inversiones económicas.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que ese cronograma no fue emitido por la institución. El caso evidencia, una vez más, cómo la desinformación puede amplificarse rápidamente en redes sociales, especialmente en temas sensibles como el suministro eléctrico.

Qué sí ocurrió: cortes de energía por alta demanda

Más allá del contenido falso, en los últimos días sí se han registrado interrupciones eléctricas en algunas zonas del país.

El pasado sábado 11 de abril, varios sectores atendidos por CNEL EP experimentaron cortes inesperados. Según explicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, estos eventos estuvieron relacionados con una sobrecarga en la red.

Las altas temperaturas, especialmente en la región Costa, han incrementado el consumo de electricidad, presionando la capacidad del sistema. De acuerdo con la funcionaria, una desconexión programada aplicada ese día buscó redistribuir la carga y evitar fallas mayores en el servicio.

Te invitamos a leer | "Fue para evitar tragedias": ministra Manzano justifica desconexión eléctrica no anunciada

Cortes de luz en Daule sí están previstos

Aunque el comunicado viral es falso, sí existen interrupciones programadas en un punto específico del país.

Este martes 14 de abril, la ministra Inés Manzano informó que se realizarán nuevos cortes de energía en el cantón Daule, como parte de trabajos técnicos en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

Las suspensiones del servicio están previstas para dos domingos adicionales, en el horario de 05:00 a 08:00.

“Dos Cerritos debe ser intervenida dos veces más, en dos domingos, de cinco a ocho de la mañana. Son trabajos indispensables porque necesitamos reducir la carga en esa estación”, explicó durante una entrevista en el programa Un café con JJ.

Estas acciones buscan aliviar la presión sobre la infraestructura y garantizar una operación más estable del sistema eléctrico.