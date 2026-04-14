Francia: El Elíseo se declara "inviolable" y bloquea registro policial por sospechas de corrupción

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LO QUE DEBES SABER Blindaje constitucional: El Elíseo frena la investigación invocando la "inviolabilidad", lo que eleva la tensión con el poder judicial.

El Elíseo frena la investigación invocando la "inviolabilidad", lo que eleva la tensión con el poder judicial. Contratos de élite Los actos en el Panteón cuestan 2 millones de euros cada uno, centrando la lupa en el gasto presidencial.

Los actos en el Panteón cuestan 2 millones de euros cada uno, centrando la lupa en el gasto presidencial. Sospecha de 22 años: La justicia indaga por qué una sola empresa monopolizó los eventos nacionales durante más de dos décadas.

Los agentes de la brigada financiera anticorrupción no recibieron autorización para ingresar este martes 14 de abril de 2026, al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, en el marco de una investigación sobre la adjudicación de contratos públicos a una misma empresa, indicó un magistrado.

La operación, desvelada por el semanario Le Canard Enchaîné, se enmarca en una investigación sobre las condiciones de adjudicación de las ceremonias de entrada en el Panteón --monumento parisino donde se honra a las grandes figuras de Francia-- adjudicadas desde hace 22 años a la empresa Shortcut Events.

Los agentes se presentaron en diversos lugares, entre ellos servicios de la presidencia francesa y domicilios particulares, indicó en un comunicado el fiscal Pascal Prache, precisando que no se autorizó el acceso de los investigadores al Elíseo.

Prache explicó en un comunicado que a los investigadores se les dijo que, según la Constitución, los espacios vinculados a la presidencia gozan de "inviolabilidad".

Homenajes bajo la lupa

La investigación se abrió el 2 de octubre por los cargos de favoritismo, corrupción y tráfico de influencias, entre otros.

El Panteón, conocido como el "templo de los inmortales", acoge desde finales del siglo XVIII los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de Francia. Actualmente, los presidentes deciden las personalidades que entran.

Según Le Canard Enchaîné, cada "panteonización" cuesta "alrededor de dos millones de euros" (2,36 millones de dólares).

La investigación abarcaría las ceremonias celebradas desde 2002 hasta la entrada en el Panteón en 2024 de los restos del resistente comunista armenio Missak Manouchian, poeta y figura de la lucha contra la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

El último en ser homenajeado en octubre fue el exministro Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte y fallecido en 2024.

La próxima "panteonización" será la del historiador y resistente judío ejecutado por los nazis Marc Bloch, el próximo mes de junio.