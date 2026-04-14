Lluvias dejan más de 94.000 afectados y 15 muertos en Ecuador en lo que va del año

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Lluvias dejan 94.009 afectados y 15 muertos en Ecuador en 2026, según SNGR



Emergencia nacional rige desde marzo por lluvias que dañaron vías y viviendas



Guayas y Los Ríos concentran más afectados por más de 2.200 eventos climáticos



Las lluvias en Ecuador han dejado 94.009 personas afectadas y 15 fallecidos en lo que va de 2026, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El país se mantiene en emergencia nacional, con varias provincias en alerta roja debido a daños en viviendas, carreteras y puentes provocados por más de 2.200 eventos climáticos.

Un total de 94.009 personas afectadas y 15 fallecidos dejan las lluvias registradas en Ecuador en lo que va de 2026. El país declaró el pasado 13 de marzo la emergencia nacional con el objetivo de agilizar las acciones para enfrentar los efectos de la temporada invernal.

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Daños en viviendas, vías y puentes

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este lunes 13 de abril se registraron además 27 personas heridas, 28.631 viviendas afectadas y 243 viviendas destruidas a causa de los eventos climáticos.

En cuanto a infraestructura, las lluvias provocaron daños en 40 puentes y afectaron 61,13 kilómetros de carreteras en distintas zonas del país, complicando la conectividad y el traslado de ayuda humanitaria.

Guayas y Los Ríos concentran más afectados por más de 2.200 eventos climáticos.Cortesía

Provincias más golpeadas por la temporada invernal

Entre las provincias con mayor número de personas afectadas se encuentra Guayas, con 44.348 afectados, seguida de Los Ríos (27.312), Esmeraldas (10.694), El Oro (8.866), Manabí (5.051), Loja (3.955), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

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Según la SNGR, desde el 1 de enero hasta el 13 de abril de esta semana se han registrado 2.279 eventos adversos relacionados con las lluvias en Ecuador. Estos episodios han afectado a 196 cantones y 697 parroquias, tanto urbanas como rurales.

Provincias en alerta amarilla, naranja y roja