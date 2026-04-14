Clima en Ecuador: lluvias intensas y calor de 34 °C en la Costa

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió las advertencias meteorológicas n.° 25 y n.° 24 ante la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas en varias regiones del país.

La alerta n.° 25 advierte sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, lo que podría provocar deslizamientos de tierra y acumulación de agua, principalmente en la Amazonía y sectores de la Sierra, hasta el 17 de abril de 2026.

En paralelo, la advertencia n.° 24 se mantiene activa por el incremento de temperaturas diurnas en la región Costa, fenómeno que se extenderá hasta el 16 de abril de 2026.

Altas temperaturas y radiación UV extrema

Para este 14 de abril de 2026, se prevé que la temperatura en la Costa alcance hasta los 34 °C. Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 y las 15:00.

Durante la mañana se esperan condiciones calurosas, mientras que en horas de la tarde y noche aumentará la probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en distintas zonas del país.

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Lluvias intensas en varias regiones del país

El Inamhi señaló que los días con mayor intensidad de precipitaciones serán el 14, 15, 16 y 17 de abril de 2026, con variaciones según cada región:

Región Costa: Se anticipa cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias en ciudades como Santa Rosa, Santo Domingo y Guayaquil. En Quevedo existe probabilidad de tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 34 °C, con una alta sensación térmica y niveles de radiación UV muy altos a extremadamente altos.

Región Sierra: Predominarán cielos variables, desde poco nubosos hasta muy nublados. Se prevén lluvias con tormentas eléctricas en Ibarra, Quito, Latacunga, Riobamba, Cuenca y Loja durante la tarde. Las temperaturas irán desde los 8 °C hasta los 25 °C, con índices de radiación UV extremadamente altos.

Región Amazónica: En la mañana se espera cielo poco nublado, mientras que en la tarde y noche aumentará la nubosidad con presencia de chubascos y tormentas eléctricas en Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. Las temperaturas oscilarán entre los 17.5 °C y 34 °C, con radiación UV entre alta y muy alta.

Región Insular: Se pronostica cielo parcialmente nublado a nuboso con lluvias aisladas en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. Las temperaturas estarán entre los 24 °C y 31 °C, con niveles de radiación UV muy altos.

Precaución ante condiciones climáticas extremas

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles eventos adversos. Evitar zonas propensas a deslizamientos, conducir con precaución durante lluvias intensas y reducir la exposición al sol en horas de mayor radiación son medidas clave para prevenir riesgos en medio de estas condiciones climáticas variables.