Calor extremo en Guayaquil: así serán los días más críticos del 13 al 16 de abril

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Guayaquil vivirá entre el 13 y el 16 de abril una semana de calor sostenido, con temperaturas de hasta 35 °C y una sensación térmica que puede rozar los 39 °C en las horas más intensas del día.







La ciudad enfrentará niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos, con índices de 11 o más, lo que incrementa los riesgos para la salud, especialmente entre las 10:00 y 15:00.

Más allá del clima, el calor extremo expone problemas estructurales en Guayaquil, donde la falta de sombra, áreas verdes y los cortes de energía agravan una sensación térmica que no da tregua ni siquiera en la noche.

Guayaquil entra en una semana crítica por el clima. Entre este lunes 13 y el jueves 16 de abril, la ciudad experimentará temperaturas elevadas sostenidas, con máximas de hasta 35 °C y una sensación térmica que puede rozar los 39 °C en las horas más intensas del día, como se ha registrado ya en días pasado.s

El fenómeno forma parte de una “ola de calor sin precedentes” que afecta a la región Costa, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Las condiciones se mantendrán estables: mañanas despejadas, fuerte radiación solar y picos de calor entre las 10:00 y 15:00.

"No podemos ni respirar a causa del calor"

En Guayaquil, el calor ya no es solo una cifra. Es una experiencia que incomoda, agota y condiciona la rutina diaria, como han denunciado los guayaquileños a EXPRESO. El problema y el calor es tal que, debido a los cortes de energía que afectaron este fin de semana a la ciudad, hubo quienes optaron por dormir en sus vehículos para encender el aire acondicionado y evitar sofocarse.

“Insoportable, tengo que salir con mangas largas porque el sol te quema. En la ciudadela Ietel, donde no hemos tenido luz desde hace más de 15 horas, la situación es insoportable. No podemos ni respirar por el calor. Estamos pasando una experiencia atroz”, cuenta a EXPRESO Lorena Carpio, residente de la ciudadela Ietel mientras intenta cubrirse con lo que tiene a mano. Otros recurren a sombrillas, botellas de agua o buscan refugio en centros comerciales para escapar, aunque sea por momentos, del calor exterior.

Sombrillas, gorras y botellas de agua se convierten en aliados frente al sol intenso en las calles.Miguel Canales

Durante el fin de semana, muchos evitaron salir en las horas más críticas. Quienes lo hicieron —trabajadores, comerciantes, repartidores— no tuvieron opción: continuaron sus actividades bajo un sol intenso y con niveles de radiación considerados peligrosos.

Radiación extrema en la ciudad

Uno de los puntos más críticos será la radiación ultravioleta, que alcanzará niveles de 11 o más, catalogados como extremadamente altos. Esto implica riesgos directos para la piel y la salud, especialmente en personas expuestas por largos periodos.

Aunque se prevén lluvias aisladas en ciertos momentos, estas no representan un alivio real frente al calor acumulado. Por el contrario, la humedad posterior puede intensificar la sensación térmica.

Además, el calor no da tregua ni siquiera en la noche. La acumulación térmica en la ciudad, sumada a la falta de ventilación, provoca que las temperaturas se mantengan elevadas incluso después del atardecer.

Una ciudad que no está preparada para el calor extremo

Más allá del pronóstico, el episodio deja en evidencia una fragilidad estructural: Guayaquil no está adaptada para enfrentar eventos de calor extremo, como denuncian los ciudadanos y han advertido en repetidas ocasiones los expertos en el tema.

La falta de áreas verdes, la escasa sombra en espacios públicos, el predominio del cemento y los problemas en el suministro eléctrico agravan la situación. El resultado es una ciudad más caliente, menos habitable y con menos opciones para mitigar el impacto del clima.