Un espectáculo impecable y un segundo viral: así fue Sabrina Carpenter en Coachella

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Coachella se realiza cada año en el desierto de California , convirtiéndose en uno de los festivales más influyentes para medir el impacto global del pop.



, convirtiéndose en uno de los festivales más influyentes para Sabrina Carpenter ya se había presentado en 2024 dentro del main stage , su regreso en 2026 marca su consolidación como uno de los actos principales del festival.



ya se había presentado en 2024 dentro del , su regreso en 2026 marca su El concepto de "SabrinaWood", con estética cinematográfica, cameos actorales y momentos diseñados para redes, convirtió su presentación en una de las más comentadas de la edición.

El desierto volvió a ser escenario de uno de los momentos más comentados del pop actual cuando Sabrina Carpenter tomó el control de Coachella con una presentación que no solo confirmó su estatus como headliner, sino que marcó un antes y un después en su narrativa artística. Tras su paso por la edición 2024 donde ya había demostrado ambición escénica dentro del main stage, aunque sin ocupar el foco principal, la cantante regresó con una propuesta mucho más consolidada, ambiciosa y, sobre todo, consciente de sí misma.

Lo que se vio en tarima no fue simplemente un concierto, sino una experiencia conceptual que llevó su universo creativo a otro nivel. Si bien Carpenter ya había "coqueteado" con lo narrativo en presentaciones anteriores, es decir con escenografías pensadas según el tono emocional de sus canciones; esta vez la apuesta fue total: una historia dividida en actos, una estética definida y una identidad visual que convirtió su set en uno de los más comentados del festival. Sin embargo, en medio de ese despliegue casi cinematográfico, un momento puntual terminó desviando parte de la conversación hacia un terreno inesperado, abriendo debate en redes más allá de la música.

SabrinaWood: el pop hecho cine

La gran clave del show estuvo en su concepto: "Sabrinawood", una reinterpretación del Hollywood clásico desde la óptica del pop contemporáneo. Lo cierto es que más que un guiño estético, la propuesta funcionó como columna vertebral de todo el espectáculo, presentando el concierto como si se tratara del rodaje de una película. Cada segmento operó como un acto narrativo, con transiciones, interludios y cambios de escenografía que reforzaban la idea de estar viendo una historia en desarrollo.

El escenario acompañó esta ambición con un despliegue visual contundente: un enorme letrero al estilo Hollywood, sets que mutaban entre colinas, estudios de grabación y moteles, y un cierre tan dramático como simbólico, con la artista interpretando Tears sobre un auto clásico convertido en fuente. La imagen de la cantante empapada junto a sus bailarines, no solo funcionó como clímax visual, sino como metáfora de la narrativa emocional que atravesó todo el show.

El SabrinaWood es definido como el rescorrido de la artista por el Hollywood clásico.Expreso

A nivel performático, Carpenter sostuvo el espectáculo con una seguridad que reafirma su crecimiento como figura pop. El setlist, estructurado en actos, combinó temas de Man’s Best Friend con sus hits más reconocidos, logrando un balance entre lo nuevo y lo ya consolidado; canciones como Espresso, Juno o Bed Chem se sintieron como momentos de comunión masiva, mientras que los debuts en vivo de temas como Such a Funny Way y Sugar Talking, reforzaron la sensación de estar ante una nueva etapa artística y la inegable llegada del Man’s Best Friend Tour.

De igual manera, uno de los elementos más comentados fue el uso de cameos, no desde la música, sino desde la actuación. Figuras como Will Ferrell dentro de un segmento cómico como electricista o Susan Sarandon con un monólogo dramático, donde representaba la figura de una Sabrina más madura viendo en retrospectiva su paso por la fama, aportaron capas a la narrativa, reforzando la idea de que el show no buscaba solo entretener, sino construir un universo. En el caso de Sarandon, su aparición también generó lectura política, considerando su reciente controversia tras manifestarse en apoyo a Palestina, lo que añadió una dimensión extra al performance.

A Will Farrel y Susan Sarandon se sumó Samuel L. Jackson como voz de meditación durante 'Juno'.Expreso

Más allá del espectáculo, el "SabrinaWood" funciona como una declaración de intenciones: Carpenter no solo está jugando a ser una estrella pop, está diseñando activamente su mito.

Del espectáculo al debate

A pesar de la solidez de la propuesta, la presentación no estuvo exenta de cuestionamientos, y no precisamente por su ejecución escénica, sino por un momento que, aunque breve, terminó amplificándose en redes sociales hasta convertirse en uno de los puntos más discutidos del show.

Durante un segmento acústico previo a We Almost Broke Up Again Last Night, Carpenter reaccionó a un grito del público, el cual en un inicio, interpretó como un yodeling también conocido como "el canto a la tirolesa" caracterizado por cambios bruscos entre registros vocales, tradicional de regiones alpinas en Europa. Lo cierto es que entre confusión y humor, la artista respondió de forma irónica, sugiriendo que el ambiente asemejaba al del "burning man" y calificando el sonido como extraño o poco agradable.

La situación tomó otro giro cuando la fanática aclaró que no se trataba de yodeling, sino de un grito propio de su cultura. Lo que Carpenter había escuchado era en realidad un zaghrouta, una forma de ululación tradicional en Medio Oriente utilizada para expresar alegría en celebraciones como bodas o festividades. El clip, rápidamente viralizado, fue interpretado por algunos usuarios como una reacción despectiva, lo que derivó en críticas que apuntaban a una falta de sensibilidad cultural.

El debate no tardó en escalar, especialmente en un contexto global marcado por tensiones culturales y políticas que atraviesan la percepción de estas expresiones. Para ciertos sectores, el comentario de la artista rozaba estereotipos o desconocimiento; para otros, se trataba de un malentendido amplificado por la dinámica de las redes.

Pero... ¿qué es realmente el 'zaghrouta'?

El zaghrouta o también conocido como zaghareet es un sonido agudo y vibrante característico de diversas culturas del Medio Oriente y el norte de África. Se produce mediante un movimiento rápido de la lengua y se utiliza como expresión de celebración, especialmente en eventos como bodas, nacimientos o logros importantes. Tradicionalmente realizado por mujeres, funciona como una forma de comunicación colectiva que transmite alegría y orgullo.

En la cultura pop contemporánea, artistas con raíces árabes (como Shakira durante su show del Super Bowl) han mostrado este sonido ante audiencias globales, generando mucha curiosidad sobre este gesto.

A diferencia del yodeling, que responde a una técnica vocal específica basada en el cambio de registros, el zaghrouta es una expresión cultural cargada de significado social y emocional.

Y cuál fue la respuesta de Sabrina

Ante la viralización del momento, la propia Sabrina respondió a través de redes sociales, aclarando lo ocurrido y ofreciendo disculpas, asegurando no haber podido ver a la fanática con sus propios ojos además que su reacción se basó enteramente en la "confusión y un sarcasmo no mal intencionado". Acotando el haberse informado y que desde ese momento todo tipo de celebración son bienvenidos en sus presentaciones.

Con este mensaje, la artista reconoció la confusión y aseguró que su reacción no tuvo intención negativa, cerrando parcialmente la conversación.

Más allá del momento viral, la presentación de Carpenter en Coachella deja claro que su lugar dentro del pop actual no es casual. Entre narrativa, estética y control escénico, el "SabrinaWood" se posiciona como una de las propuestas más ambiciosas del festival, incluso cuando la conversación digital haya tomado desvíos inesperados.

Con una segunda semana de Coachella aún por delante, queda por ver si la artista ajustará detalles o reforzará aún más su concepto. Lo que es seguro es que, polémica o no, Sabrina Carpenter ya logró lo más difícil: que todos estén hablando de ella.