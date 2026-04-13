Britney Spears decide ingresar a rehabilitación luego de su arresto tras conducir ebria

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Britney Spears ingresó a rehabilitación en EE.UU tras su arresto el 4 de marzo por conducir ebria en California.

El tratamiento duraría 30 días y cuenta con el apoyo de sus hijos y entorno cercano en Estados Unidos.

La decisión llega antes de su audiencia judicial en mayo por el caso de conducción bajo influencia.

La cantante Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en Estados Unidos tras ser arrestada en marzo por conducir bajo los efectos del alcohol en California.

La decisión la tomó semanas antes de su audiencia judicial y marca un nuevo intento por retomar el control de su vida personal.

El ingreso se produjo a inicios de abril, luego de que su entorno cercano la instara a buscar ayuda profesional tras el incidente ocurrido el pasado 4 de marzo, cuando fue detenida por comportamiento errático al volante.

Un arresto que marcó un punto de quiebre

El caso que detonó esta decisión ocurrió en el condado de Ventura, donde la artista fue interceptada por las autoridades tras conducir de manera irregular en estado etílico.

El proceso legal sigue en curso y la cantante deberá comparecer ante un juez en mayo, lo que ha puesto presión sobre su entorno para tomar medidas que evidencien un cambio en su conducta.

Ingreso voluntario y apoyo de su entorno

De acuerdo con reportes de medios como TMZ, Spears decidió ingresar por voluntad propia a un programa de rehabilitación de aproximadamente 30 días, aunque no se descarta que el tratamiento se extienda.

Fuentes cercanas aseguran que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, han mostrado apoyo a esta decisión, al igual que personas de su círculo íntimo, quienes consideran este paso como clave para su recuperación.

Una decisión personal y estratégica

Además del aspecto personal, el ingreso a rehabilitación podría influir en el proceso judicial. Algunas fuentes señalan que esta acción demostraría ante el juez que la cantante está tomando en serio la situación.

“Ella sabe que esto puede ayudar a su imagen en el proceso”, indican personas cercanas, quienes también aseguran que la artista reconoce haber llegado a un punto crítico en su vida.

Un historial marcado por altibajos

No es la primera vez que Spears recurre a este tipo de tratamiento. En el pasado, la intérprete ha ingresado a centros similares, aunque en ocasiones anteriores abandonó los programas pocos días después.

Su comportamiento en redes sociales y su vida personal han sido motivo de preocupación entre sus seguidores, especialmente tras el fin de su tutela legal en 2021.

Un intento por reconstruir su vida

En semanas recientes, la cantante había retomado actividades personales, incluyendo encuentros familiares y apariciones públicas más tranquilas, lo que algunos interpretaron como señales de estabilidad.

Ahora, con este nuevo ingreso a rehabilitación, Britney Spears busca abrir un nuevo capítulo enfocado en su bienestar, en medio de un proceso que podría definir su futuro personal y legal.

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