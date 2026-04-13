Karol G marca un hito en Coachella 2026 y lanza mensaje a los latinos en EE.UU.

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Para saber Karol G encabezó Coachella 2026 en California como primera mujer latina del festival

Concierto incluyó invitados como Becky G y Wisin con repertorio en español

Artista envió mensaje a latinos en EE.UU. durante show en escenario principal

Karol G encabezó Coachella 2026 y se convirtió así en la primera mujer latina en el headliner del festival. La artista reunió invitados inesperados y presentó un show con música en español y un mensaje social.

Si bien Shakira tiene estatus de leyenda, ella nunca ha encabezado el cartel del festival. La barranquillera solo ha sido invitada especial, como en 2024, cuando apareció en forma sorpresiva durante el set de Bizarrap, pero ha tenido show propio programado en el carte principal.

Karol G en el escenario principal

Karol G se presentó en el escenario principal de Coachella 2026 y se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival. El concierto se realizó en California ante miles de asistentes que respondieron desde el inicio al llamado de la artista.

Su presentación se convirtió en una fiesta para sus fanáticos. Abrió su presentación con Latina Foreva, lanzada en mayo de 2025. De esa manera, dejo marcado el tono de una noche que tuvo el sello de la identidad cultural.

Las banderas en alto

Así lo reafirmó con un gesto que fue repetido a lo largo del espectáculo: desde los primeros minutos, pidió al público levantar las banderas de sus países.

“Soy la primera mujer latina en encabezar Coachella”, expresó en inglés frente a una audiencia que acompañó cada momento del show.

Un mensaje directo a la comunidad latina

Uno de los momentos más esperados (y comentados, por supuesto) fue el mensaje que Karol G dirigió a los latinos en Estados Unidos. Este se dio en medio de su presentación, cuando había planificado referirse al contexto social.

"Esto no es solo de mí, es para mis latinos, que han estado sufriendo en este país últimamente”, dijo desde el escenario principal. Y concluyó"Estoy aquí para ellos".

Invitados y colaboraciones en el escenario

Becky G y Wisin se sumaron en distintos momentos del reperterio de La Bichota. La presencia de ambos artistas formó parte de una lista de colaboraciones que conectaron con el público.

En esa lista también se incluyó a Mariah Angeliq, mientras que el segmento de mariachi estuvo a cargo de un grupo conformado por mujeres. Este bloque incluyó interpretaciones vinculadas a la música mexicana.

Otro de los momentos del show fue la interpretación de una canción inédita junto a Greg Gonzalez, integrante de la banda Cigarettes After Sex.

Un recorrido por géneros y repertorio

El espectáculo integró distintos géneros de la música latina. Karol G interpretó canciones que ya son emblemáticas, como es el caso de TQG, Amargura, Gatúbela y Provenza, además de temas de su más reciente producción.

El español fue el idioma más recurrente durante el concierto de la nacida en Medellín, así como durante varias de sus interacciones con el público. A esto se sumaron coreografías y cambios de escenarios que sorprendieron a los asistentes.

El cierre del show en Coachella

Karol G utilizó la parte final del concierto para interactuar con el público y reforzar el mensaje de unidad que funcionó como eje transversal de su presentación. La paisa pidió nuevamente a levantar banderas y a participar en el cierre del espectáculo.

El show concluyó con la interpretación de Provenza, con una puesta que incluyó efectos visuales y la presencia constante del público acompañando cada estrofa.