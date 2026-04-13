Bloqueo del Estrecho de Ormuz este 13 de abril: ¿Qué está pasando y por qué importa?

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bloqueo del Estrecho de Ormuz comenzó el 13 de abril y afecta tránsito clave de petróleo mundial





Estados Unidos e Irán elevan tensión en Ormuz, ruta por donde pasa el 20 % del crudo global





Crisis en Ormuz impacta precios del petróleo y alerta a mercados desde Oriente Medio





Desde el 13 de abril, Estados Unidos aplica un bloqueo naval sobre los puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz, impidiendo el ingreso y salida de embarcaciones hacia zonas costeras iraníes, mientras autoriza que los barcos que transitan entre otros países continúen sin restricciones. La iniciativa fue anunciada por el expresidente Trump tras el colapso de las conversaciones de paz en Pakistán y busca presionar a Irán para que reabra completamente el paso y detenga las tasas que imponía a los navíos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es una ruta vital para el comercio global de energía. Por este paso marítimo circula alrededor del 20 % del petróleo mundial, según datos de agencias internacionales y organismos energéticos.

Te puede interesar | Irán advierte: si sus puertos son amenazados “no habrá seguridad para nadie”

Desde el lunes 13 de abril, las fuerzas de EE. UU. implementaron un bloqueo naval sobre los puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

La medida impide el ingreso y salida de buques hacia y desde esos puertos, aunque el tránsito de embarcaciones entre puertos no iraníes no se verá afectado

Un iraní lee el diario iraní Jame Jam con el titular "Sea Bluff" junto a un quiosco en Teherán, Irán, el 13 de abril de 2026.EFE

¿Qué ocurre desde el 13 de abril?

A partir de esta fecha, se reportaron restricciones al tránsito marítimo vinculadas a puertos iraníes, en medio de un nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Sigue leyendo | Israel destruye red de túneles de Hezbollah y abate a más de 100 combatientes

La medida afecta el ingreso y salida de embarcaciones en puntos estratégicos del estrecho, aunque el tránsito internacional no iraní continúa bajo vigilancia.

El bloqueo responde a un endurecimiento del conflicto geopolítico en la región y a desacuerdos sobre seguridad marítima y programas estratégicos iraníes. Washington sostiene que la acción busca presionar a Teherán y garantizar la seguridad del comercio internacional.

Reacciones internacionales

China pidió moderación y advirtió sobre el impacto global del bloqueo.

pidió moderación y advirtió sobre el impacto global del bloqueo. Reino Unido reiteró su respaldo a la libre navegación.

reiteró su respaldo a la libre navegación. Países del Golfo activaron protocolos de seguridad ante posibles escaladas.

Impacto en el petróleo y la economía global

Tras el anuncio, el precio del petróleo Brent registró fuertes alzas, superando los $100 por barril, mientras analistas advierten sobre riesgos en las cadenas de suministro y el aumento de costos logísticos a nivel mundial.