Israel destruye red de túneles de Hezbollah y abate a más de 100 combatientes

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Combatientes de la unidad Yahalom y de la Brigada 7 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de al menos 100 integrantes del grupo Hezbollah durante operaciones militares en el sur de Líbano. Además, informaron la destrucción de un sistema de túneles utilizado por la organización para planificar acciones contra tropas israelíes.

El hallazgo se produjo tras inspecciones en el interior del trazado subterráneo, que posteriormente fue demolido. Según el comunicado difundido en la red social X, esta infraestructura era clave para las operaciones del grupo armado en la zona.

El Batallón 13, bajo el mando del equipo de combate de la Brigada 7, mantiene operaciones activas en el área. Las FDI destacaron que el trabajo conjunto con la unidad Yahalom fue determinante para neutralizar el sistema subterráneo. Las autoridades militares insistieron en que sus acciones buscan reducir riesgos para la población civil en Israel.

Ofensiva terrestre se intensifica en el sur de Líbano

En paralelo, la División 98 completó el cerco y lanzó un ataque contra la ciudad de Bint Jbeil, considerada un punto estratégico en el sur libanés. Según otro comunicado oficial, fuerzas de paracaidistas, comandos y brigadas de combate ampliaron las operaciones terrestres con el objetivo de reforzar la línea defensiva en la frontera.

Las fuerzas israelíes indicaron que el cerco fue finalizado la semana pasada y que, desde entonces, se han intensificado los enfrentamientos. Durante estas acciones, reportaron la muerte de más de 100 combatientes de Hezbollah en combates tanto terrestres como aéreos. También señalaron la destrucción de decenas de infraestructuras y la incautación de un importante arsenal.

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Llamados a frenar la guerra contrastan con postura israelí

En el plano político, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, afirmó en un discurso televisado que su gobierno trabaja para poner fin al conflicto, iniciado hace más de un mes. El pronunciamiento coincidió con el aniversario del inicio de la guerra civil libanesa (1975-1990).

“Seguiremos trabajando para detener esta guerra y asegurar el retiro de Israel de todas nuestras tierras”, expresó el mandatario durante su intervención.

Sin embargo, desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que las operaciones militares continúan y que el conflicto está lejos de concluir. Durante una visita a tropas desplegadas en el sur del Líbano, sostuvo que aún existen objetivos por cumplir.

Reunión clave en Washington en medio de tensiones

En este contexto, se prevé que funcionarios de Líbano, Israel y Estados Unidos se reúnan este martes 14 de abril, en Washington, en un intento por abordar la escalada del conflicto.

Netanyahu reiteró que, aunque se ha neutralizado una posible amenaza de invasión, las operaciones seguirán activas, incluida la implementación de una “zona de seguridad” en el sur del Líbano. Esta medida, según el gobierno israelí, busca prevenir nuevos ataques por parte de Hezbollah.

Israel también ha señalado que el cese al fuego temporal vigente en otras áreas de Medio Oriente no aplica a su enfrentamiento con el grupo libanés, respaldado por Irán.