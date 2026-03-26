Pakistán confirma que media entre EE. UU. e Irán con plan de 15 puntos

La propuesta aborda el programa nuclear iraní y la seguridad del estrecho de Ormuz

Soldados libaneses inspeccionan la zona de Haret Sakher, en Kesrouan, donde cayeron fragmentos de un misil interceptado el 24 de marzo.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que su país está funcionando como canal oficial para transmitir mensajes indirectos entre Estados Unidos e Irán, en medio de un nuevo intento por rebajar las tensiones en Medio Oriente.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller señaló que Washington ha presentado una propuesta de 15 puntos que actualmente está siendo evaluada por Teherán. Según añadió, además de Islamabad, otros aliados regionales como Turquía y Egipto están respaldando los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada. “Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz”, escribió.

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Documento aborda programa nuclear y rutas energéticas

La confirmación del Gobierno paquistaní se produjo después de que The New York Times informara que Estados Unidos trasladó a Irán un documento con 15 propuestas centradas en temas sensibles como el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad de rutas energéticas estratégicas, entre ellas el estrecho de Ormuz.

En paralelo, CNN reportó que la Casa Blanca estaría intentando organizar para el próximo fin de semana un encuentro en Pakistán entre el vicepresidente JD Vance y representantes iraníes. Hasta el momento, esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente por Islamabad.

Pakistán coordina acciones con Arabia Saudí

En este escenario, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantuvo conversaciones con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, con quien acordó mantener una “estrecha coordinación” para contener la escalada bélica en la región.

Pakistán mantiene un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudí, país que ha sido objetivo de ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, lo que ha incrementado la presión diplomática sobre Islamabad para actuar como mediador.

Declaraciones públicas reflejan posturas opuestas

Pese a los esfuerzos diplomáticos, las versiones sobre posibles negociaciones han sido contradictorias. El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que las conversaciones con Irán son “productivas” y aseguró que Teherán estaría interesado en alcanzar un acuerdo, aunque —según dijo— teme reconocerlo públicamente.

Desde Irán, el canciller Abás Araqchi negó que su país tenga intención de negociar, marcando distancia frente a las declaraciones provenientes de Washington.

En esa misma línea, la portavoz presidencial estadounidense, Karoline Leavitt, advirtió que, si no se producen avances, Estados Unidos está dispuesto a intensificar su ofensiva militar, subrayando que la administración estadounidense mantiene una postura de máxima presión frente al gobierno iraní.

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