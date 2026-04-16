Clebér Chalá conquistó un título esquivo en la Liga Barrial La Tola

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

En la gran final de la categoría máster de la Liga Barrial La Tola, en el centro de Quito, el mundialista Cléber Manuel Chalá pudo cobrar una revancha que esperó por dos años.

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Con el club Manosalvas se consagró campeón tras imponerse por 3-2 a Estrella Roja, club que había sido el club verdugo en las dos anteriores ocasiones. El destino dispuso que sea nuevamente el rival en el partido decisivo y, como era de esperarse, no fue nada fácil la consagración.

Manosalvas tuvo que remontar el marcador para poder sumar esta nueva estrella. “Fue una final sufrida, pero nunca bajamos los brazos. Estrella Roja fue un digno rival, que luchó hasta el final con un hombre menos”, señaló Chalá, quien con la Tri disputó el Mundial de 2002, y fue múltiple campeón con El Nacional.

Cambio de funcionamiento

El conjunto amarillo y negro cambió su forma de jugar y pasó de los pelotazos aislados a empezar a tocar y complicar a la defensa contraria, esto producto del ingreso de Mauricio Espinoza. El volante se asoció con Chalá para generar peligro sobre el arco de Byron Ávila.

El golero ahogó cinco ocasiones de gol a los campeones. “Estuvimos a pocos minutos de lograr el objetivo; lamentablemente, nos pesó la expulsión y creo que mermó las posibilidades de mantener el resultado”, analizó Ávila.

Con el pelo y barba blanca, Mauricio pedía la pelota y la administraba bien, siempre buscando a Chalá.

“Estamos muy alegres por lograr este campeonato que se nos venía esquivando por dos años, pero al fin logramos el título y estamos muy contentos por eso”, dijo Espinoza.

Clebér Chalá (d) en una de las acciones de la final de la Liga Barrial La Tola.FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

Inicio de la remontada

Con el marcador 2-1 a favor de Estrella Roja y faltando poco para que termine el cotejo, parecía que la historia se repetía por tercer año consecutivo para Manosalvas.

Sin embargo, a poco del final del juego, llegó a la igualdad y, a falta de cinco minutos, el tanto del triunfo a través de un penal concretado por Espinoza. Todos pensaron que Chalá ejecutaría el cobro, pero no fue así.

Ante la consulta de por qué no fue a patear, el imbabureño, de 55 años, recordó que “jugando con El Nacional erré un penal en Brasil y desde allí no volví a cobrar uno, sea como profesional o ya retirado”.

Espinoza tomó la pelota y con serenidad marcó el definitivo 3-2. “Desde pequeño practicaba penales con mi papá, así que no tuve muchos nervios, sino más bien estuve seguro y, por suerte, la pelota entró”, sostuvo el goleador.

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