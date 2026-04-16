Caso Gregory Krupa: dónde fue hallado el cuerpo y qué dicen las autoridades

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El ciudadano estadounidense Gregory Krupa desapareció el 9 de abril y su familia aseguró que confirmó su fallecimiento a los cinco días

a los cinco días El empresario, que residía hace más de 12 años en Ecuador, se habría caído en una cascada del Parque Metropolitano, en Quito

del Parque Metropolitano, en Quito Fiscalía anunció el hallazgo de un cadáver que "correspondería" a Krupa

Cinco días de preocupación terminaron con un penoso desenlace en Quito. La familia del ciudadano estadounidense Gregory Allen Krupa confirmó, el martes 14 de abril de 2026, que falleció al caer en una cascada del Parque Metropolitano.

La Fiscalía informó este miércoles 15 de abril, a las 11:08, que se encontró un cadáver que "correspondería" al empresario dedicado a proyectos de atención dental con enfoque social.

La institución indicó que se realizarán la "práctica de pericias, como la autopsia médico-legal –para determinar las causas de la muerte–, exámenes de ADN y un estudio antropológico, con el fin de confirmar la identidad".

El cuerpo fue encontrado a una profundidad aproximada de 60 metros. Krupa, de 39 años, desapareció el jueves 9 de abril tras ingresar al parque desde el sector de Bellavista.

En cámaras de seguridad se registró únicamente su entrada y, tras el reporte de la desaparición por parte de su familia, se activó el operativo de rastreo en el sector de Iñaquito.

Él acudió al Parque Metropolitano Guangüiltagua, uno de los espacios naturales más extensos y visitados de la ciudad, únicamente con su termo y un reloj. El envase fue hallado durante la búsqueda.

En un comunicado, la familia de Krupa agradeció a los cuerpos de rescate y a los voluntarios que se unieron a la búsqueda.