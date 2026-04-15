Ander Herrera sobre tiktokers e influencers en estadios: “esa no es la esencia del fútbol”

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El jugador destacó el arraigo del fútbol sudamericano , especialmente su experiencia en Boca Juniors , como clave para entender su postura.



, especialmente su experiencia en , como clave para entender su postura. Señaló que, aunque respeta a todos los asistentes, no comparte la práctica de grabar constantemente durante los partidos.



constantemente durante los partidos. Criticó que algunos aficionados prioricen generar contenido para redes sociales sobre vivir el momento en el estadio.

Las recientes declaraciones de Ander Herrera han reavivado un debate cada vez más presente en el fútbol actual: el lugar de los creadores de contenido dentro de los estadios. El mediocampista abordó este tema durante una conversación en el canal de YouTube de "El Boro", donde reflexionó sobre la cultura futbolera, el rol del hincha y su experiencia dentro de los clubes en general.

A lo largo de la entrevista, Herrera profundizó en el vínculo emocional que existe entre los clubes y sus aficionados, destacando especialmente el arraigo que ha percibido en el fútbol sudamericano. Actualmente en Boca Juniors, el español atraviesa una etapa en la que no solo analiza el juego desde lo deportivo, sino también desde su dimensión cultural, lo que ha marcado el tono de sus recientes intervenciones públicas.

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Ander Herrera sobre los influencers en el fútbol: esto fue lo que dijo

En medio de una reflexión más amplia sobre el sentido de pertenencia en el fútbol, Herrera contrastó la experiencia del hincha tradicional con ciertas prácticas actuales en los estadios. El jugador describió el fútbol como un fenómeno profundamente ligado a la comunidad, donde "los clubes son de los socios" y forman parte de la vida cotidiana de las personas, generando vínculos que trascienden lo deportivo.

En ese contexto, apuntó directamente a la presencia de creadores de contenido en las tribunas: "aquí hay todavía esa esencia del fútbol de no estar grabando cuando el balón sale de córner, de ponerse a grabar con el teléfono", comentó, antes de añadir: "el otro día veía tiktokers e influencers en el Bernabéu. Yo, con todos los respetos a todo el mundo, pero para mí esa no es la esencia del fútbol".

Lejos de una crítica personal, Herrera marcó límites claros en su postura; reconoció que "todo el mundo tiene derecho a ir al campo", pero defendió una forma distinta de vivir el partido: "permíteme que me guste lo otro" dijo. En esa línea, utilizó una imagen concreta para ilustrar su idea de tradición: "a mí me gusta que el abuelo vaya con el nieto y que los dos estén cantando en la tribuna, que se pongan de pie".

Estas declaraciones reflejan un "choque" entre la tradición futbolera y las nuevas formas de consumo digital del deporte.Cortesía

En respuesta, el entrevistador también señaló cómo, en algunos contextos, el acto de grabar ha desplazado la vivencia del momento: "El gol ya es también una cosa que haces para grabar y poder subirlo luego a Instagram", explicó al estar de acuerdo con el argumento, evidenciando un cambio en la forma en que se consume el espectáculo deportivo.

Frente a esto el futbolista, reivindicó un "fútbol de verdad", ligado a la experiencia directa, la emoción compartida y la identidad colectiva; lo que expone con un ejemplo practico, las rivalidades entre Boca y River, donde los hinchas de Boca "cargan" a los de River según sus palabras, al mantener un mayor respeto por la figura del hincha.

Reacciones: entre el apoyo y el debate



Las palabras de Herrera no pasaron desapercibidas, lo cierto es que en redes sociales, una parte importante de los aficionados respaldó su postura, señalando que la creciente presencia de influencers en los estadios ha modificado el ambiente tradicional de las tribunas.

Entre las principales críticas del público aparece la percepción de que estos nuevos asistentes no siempre comparten el mismo vínculo con el club. Para muchos hinchas, el problema no radica únicamente en el uso del teléfono, sino en la falta de conexión con la historia, los rituales y la cultura futbolera.

Lola Lolita y Marina Rivers en el Bernabéu.Expreso

También se ha señalado que la apertura a creadores de contenido, muchas veces con acceso privilegiado, puede desplazar a aficionados habituales, alimentando una sensación de pérdida de identidad en los estadios. En ese sentido, el debate no es solo generacional o tecnológico, sino también cultural.

Aun así, la discusión sigue abierta, mientras algunos defienden la evolución del fútbol como espectáculo global y digital, otros, como Herrera, insisten en preservar una experiencia que consideran esencial: la de vivir el partido, más que registrarlo.